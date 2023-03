16,1 Milliarden Euro weg, sozusagen per Federstrich - es ist die krasseste Folge der Zwangsfusion.

Von Harald Freiberger

Fast wirkt es so, als hätte sich die Lage an den Finanzmärkten nach der erzwungenen Übernahme der Credit Suisse durch die UBS beruhigt. Der Dax, das deutsche Börsenbarometer, legte zum Beispiel von Montagfrüh bis Dienstagmittag um etwa fünf Prozent zu. Doch der Eindruck täuscht. In einzelnen Teilbereichen hat die Schweizer Mega-Fusion zu Verwerfungen geführt, die immer noch anhalten und deren Folgen nicht abschätzbar sind.