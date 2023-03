Von Victor Gojdka und Markus Zydra

Wenn die Lage auf der Straße zu brenzlig wird, zieht man am besten den großen starken Kumpel hinzu. In der globalen Finanzwelt übernehmen die Zentralbanken diese Rolle. Der verstorbene Schweizer Ökonom Hans Binswanger sprach in diesem Zusammenhang von der "modernen Alchemie". Denn Währungshüter besitzen das legale Mandat, so viel Geld zu schaffen, wie es ihnen beliebt.