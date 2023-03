Die Schweizer Großbank Credit Suisse war lange der Stolz des Landes, seit Längerem ist das Institut in einer tiefen Krise.

Die angeschlagene Schweizer Großbank gerät in den Strudel der Finanzmärkte: Ihre Aktie stürzt am Mittwochnachmittag zeitweise um 30 Prozent ab.

Von Isabel Pfaff und Meike Schreiber, Bern/Frankfurt

Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Aktienmärkte nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) war verfrüht: Am Mittwoch griff die Unsicherheit an den Finanzmärkten und die Angst vor einer Bankenkrise auf die Schweizer Großbank Credit Suisse über, deren Aktienkurs im Laufe des Mittwochvormittags zum ersten Mal auf unter zwei Franken fiel. Der Wert der Aktie sank bis am frühen Nachmittag um mehr als 30 Prozent und kostete zuletzt noch nicht einmal 1,60 Franken - ein veritabler Crash.