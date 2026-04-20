Kennen Sie noch Credit Default Swaps? Nein? Dann eine kurze Erinnerung an die Finanzkrise. Damals, 2008, waren Credit Default Swaps, oder kurz CDS, ein zentraler Beschleuniger für den Zusammenbruch mehrerer großer Banken. Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Versicherungen gegen Kreditausfälle. Das Problem damals: Banken und Versicherer verkauften mehr Versicherungspolicen, als sie im Ernstfall würden bedienen können. Nach dem Platzen der Immobilienblase und der Pleite der US-Großbank Lehman Brothers waren es daher CDS, die die Krise verschärften – was dazu führte, dass reihenweise Finanzinstitute staatlich gerettet werden mussten.