Schon in wenigen Monaten will das Unternehmen die Anlagen in den Senegal, nach Ruanda und nach Ghana verschicken, damit dort Corona-Impfstoff hergestellt werden kann. Alles super also? Von wegen, sagen Kritiker.

Von Elisabeth Dostert

Die Bewunderung der Staatspräsidenten gilt an diesem Tag ein paar weiß lackierten Containern. Sie stehen in einer blitzblank geputzten Halle im Industriepark Görzhausen, ein paar Kilometer außerhalb von Marburg. Macky Sall ist da, der Präsident des Senegal, Paul Kagame, der Präsident von Ruanda, Nana Akufo-Addo, der Präsident Ghanas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, und John Nkengasong, Direktor der Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC). Alle wollen sich mit den Containern - und mit den Biontech-Mitgründern Ugur Sahin und Özlem Türeci zeigen als Beweisfoto für Zuhause. Botschaft: Wir tun was. Aber was?