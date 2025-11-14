Zum Hauptinhalt springen

ChemiebrancheAraber dürfen früheren Dax-Konzern kaufen

Covestro-Logo vor der Firmenzentrale in Leverkusen.
Covestro-Logo vor der Firmenzentrale in Leverkusen. (Foto: Oliver Berg/dpa)

Der Kunststoffhersteller Covestro aus Leverkusen wird von einer Staatsfirma aus den Emiraten übernommen. Die EU-Kommission befürchtete Nachteile für Wettbewerber, gibt sich nun aber mit Zusagen zufrieden.

Von Björn Finke, Düsseldorf

Die erste Übernahme eines Dax-Konzerns durch Araber hat die entscheidende Hürde genommen: Am Freitag teilten die Wettbewerbshüter der EU-Kommission mit, den Kauf des Leverkusener Kunststoffherstellers Covestro durch einen staatlichen Öl- und Gasförderer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu billigen, wenn auch unter Auflagen. Das Geschäft bewertet die einstige Bayer-Abspaltung Covestro mit mehr als 14 Milliarden Euro. Damit ist es einer der teuersten Käufe einer EU-Firma durch Araber.

ExklusivWirtschaftsstandort
:„Die neue Regierung muss in den ersten hundert Tagen Reformen raushauen, als gäbe es kein Morgen“

Markus Steilemann ist Präsident des Chemieverbands und Chef des Kunststoffherstellers Covestro. Der Manager fordert niedrigere Steuern, warnt vor russischem Gas und verteidigt den Verkauf seiner Firma an arabische Investoren.

SZ PlusInterview von Björn Finke

