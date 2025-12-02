Einer der Versuche, diese schwierigen Zeiten mit so etwas wie einer klugen Theorie zu erklären, kommt mit einem lachenden Emoji-Kackhaufen auf dem Cover daher: „Enshittification“ heißt das Buch des erfahrenen Tech-Aktivisten, Science-Fiction- und Sachbuchautors Cory Doctorow (deutsche Ausgabe: 13. Mai 2026 bei Blumenbar). Das Konzept des 54-jährigen Britisch-Kanadiers mit einer Vorliebe für abgefahrene deutsche Wörter wurde schon übersetzt als: „Verschlimmscheißerung“. Doctorow, der gar nicht genau sagen kann, wie viele Sachbücher und Romane über dystopische Plattform-Konzerne, den übergriffigen Überwachungsstaat und heldenhafte Hacker er schon geschrieben hat, meldet sich per Videocall aus Kanada.