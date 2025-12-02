Zum Hauptinhalt springen

Big Tech„Facebook hält uns als Geiseln“

Cory Doctorow im November auf der Konferenz Web Summit in Lissabon.
Cory Doctorow im November auf der Konferenz Web Summit in Lissabon. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

Erst werden die Nutzer gefangen genommen, dann die Werbekunden: Der Autor und Tech-Kritiker Cory Doctorow erklärt, wie Online-Plattformen wie Facebook und Google das Internet kaputt machen. Ein Gespräch über Verschlimmscheißerung.

Interview von Jannis Brühl

Einer der Versuche, diese schwierigen Zeiten mit so etwas wie einer klugen Theorie zu erklären, kommt mit einem lachenden Emoji-Kackhaufen auf dem Cover daher: „Enshittification“ heißt das Buch des erfahrenen Tech-Aktivisten, Science-Fiction- und Sachbuchautors Cory Doctorow (deutsche Ausgabe: 13. Mai 2026 bei Blumenbar). Das Konzept des 54-jährigen Britisch-Kanadiers mit einer Vorliebe für abgefahrene deutsche Wörter wurde schon übersetzt als: „Verschlimmscheißerung“. Doctorow, der gar nicht genau sagen kann, wie viele Sachbücher und Romane über dystopische Plattform-Konzerne, den übergriffigen Überwachungsstaat und heldenhafte Hacker er schon geschrieben hat, meldet sich per Videocall aus Kanada.

