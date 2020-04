Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die neuesten Nachrichten stehen an erster Stelle.

Internes Schreiben: Airbus-Chef bereitet Mitarbeiter auf Einschnitte vor

Montag, 27. April, 6:30 Uhr: Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury bereitet die etwa 135 000 Mitarbeiter des Unternehmens offenbar auf Stellenstreichungen und tiefgreifende Sparmaßnahmen vor. Das Überleben von Airbus stünde auf dem Spiel, wenn der Konzern keine Maßnahmen ergreife, teilte Faury Bloomberg News zufolge bereits am Freitag in einem internen Schreiben mit, das der Nachrichtenagentur vorliege. Der Flugzeugbauer habe mit der Umsetzung von staatlich unterstützten Programmen begonnen, etwa 3000 Arbeitnehmer in Frankreich zu beurlauben, "aber wir müssen jetzt möglicherweise weitreichendere Maßnahmen planen", schrieb Faury.

Um den Zahlungsmittelabfluss zu begrenzen, kündigte Airbus in diesem Monat an, die Produktion von kleineren Modellen um ein Drittel auf 40 Jets pro Monat zu reduzieren. Außerdem wurden die Ziele für größere Jets gekürzt: die Produktion von Großraumflugzeugen wird um bis zu 42 Prozent zurückgefahren. "Mit anderen Worten, in nur wenigen Wochen haben wir etwa ein Drittel unseres Geschäfts verloren", schrieb Faury. "Und, ehrlich gesagt, das ist nicht einmal das Worst-Case-Szenario, dem wir uns vielleicht stellen müssen."

Der Vorstandschef sagte, dass der neue Produktionsplan so lange in Kraft bleiben würde, bis eine gründlichere Bewertung der Nachfrage möglich sei. Faury geht dabei von einem Zeitraum von zwei bis drei Monaten aus. Noch sei es zu früh, um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Luftfahrtbranche sowie das Tempo einer Markterholung umfassend zu beurteilen. Airbus äußerte sich öffentlich nicht zu der internen Mitteilung. Bloomberg/Reuters

Arbeitsminister Heil plant Gesetz für Recht auf Home-Office

Sonntag, 26. April, 06:30 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will das Recht auf Arbeit von zu Hause aus gesetzlich verankern. "Ich arbeite an einem neuen Gesetz für ein Recht auf Home-Office, das ich bis Herbst vorlegen werde. Jeder, der möchte und bei dem es der Arbeitsplatz zulässt, soll im Home-Office arbeiten können - auch wenn die Corona-Pandemie wieder vorbei ist", sagte Heil der Bild am Sonntag. "Man darf entweder komplett auf Home-Office umsteigen oder auch nur für ein oder zwei Tage die Woche", erklärte Heil. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge sei die Zahl der Arbeitnehmer im Home-Office in der Corona-Krise von 12 auf 25 Prozent aller Beschäftigten gestiegen.

Mit "fairen Regeln" will Heil verhindern, dass "sich die Arbeit zu sehr ins Private frisst". Auch im Home-Office gebe es einen Feierabend - "und zwar nicht erst um 22 Uhr". Heimarbeit soll für die Arbeitnehmer eine freiwillige Möglichkeit sein. "Wir wollen mehr Home-Office ermöglichen, aber nicht erzwingen", sagte Heil. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) pries ebenfalls die Vorzüge des Arbeitens von zu Hause aus. "Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie viel im Home-Office möglich ist - das ist eine echte Errungenschaft, hinter die wir nicht mehr zurückfallen sollten", sagte der Finanzminister.

Heil plant außerdem längere Lohnausfallzahlungen für Eltern, die wegen geschlossener Kitas ihre Kinder zu Hause betreuen müssen. "Eltern müssen Sicherheit haben. Deshalb schaffen wir eine Anschlussregelung", sagte der SPD-Politiker. Die bisherige Regelung läuft nach sechs Wochen Mitte Mai aus. Derzeit können Eltern bis zu 67 Prozent ihres Lohns vom Staat erhalten, wenn sie Kinder unter zwölf Jahren wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause betreuen müssen und deshalb Einkommensverluste haben. dpa

Kein Ansturm in Deutschlands Einkaufsstraßen

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Samstag, 25. April, 19:25 Uhr: Der erste Shopping-Samstag seit der Lockerung der Vorgaben für den Einzelhandel ist in Nordrhein-Westfalen ohne größere Vorkommnisse angelaufen. In den Einkaufsstraßen war es wieder voller, aber bei weitem nicht so sehr wie an einem normalen sonnigen Samstag. "Die Leute sind grundsätzlich sehr vernünftig", erklärte Manuel Bieker, Sprecher der Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Ordnungsamt habe keine größeren Verstöße gegen das coronabedingte Abstandsgebot festgestellt. Nun richtet sich der Blick auf Montag: Dann startet in NRW die Schutzmaskenpflicht.

Auch in anderen Bundesländern, wie etwa in Berlin und Brandenburg, war das Shopping-Aufkommen trotz vieler offener Geschäfte eher verhalten.

Paris gewährt Air France Milliardenhilfe

Donnerstag, 24. April, 21.57 Uhr: Frankreich stützt die wegen der Corona-Krise angeschlagene Fluggesellschaft Air France mit sieben Milliarden Euro Kredithilfen. Davon seien drei Milliarden Staatskredite und vier Milliarden Garantien für Bankdarlehen, erklärte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Freitag. Die Schwestergesellschaft von Air France, die niederländische KLM, kann nach Angaben der niederländischen Regierung ebenfalls mit zwei bis vier Milliarden Euro Finanzhilfen rechnen. "Das ist kein Blankoscheck", sagte Le Maire. Es gebe Rentabilitätsbedingungen und Air France müsse die Fluggesellschaft werden, die weltweit am achtsamsten mit der Umwelt umgehe. Eine Verstaatlichung sei dabei nicht geplant.

Die Regierung arbeitet Le Maire zufolge zudem an staatlichen Garantien für Bankkredite im Umfang bis fünf Milliarden Euro für den Autobauer Renault. Die Autobranche und eine Million Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. dpa

Ifo-Geschäftsklimaindex sinkt auf historischen Tiefstand

Donnerstag, 24. April, 10.00 Uhr: Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im April erneut stark gesunken: Mit einem Wert von 74,3 war er in diesem Monat so niedrig wie noch nie. Das Geschäftsklima wird seit 2005 veröffentlicht, der bisherige Tiefstwert lag im März 2009 saisonbereinigt bei 80 Punkten. Im März dieses Jahres war er im Vergleich zum Vormonat schon um gut etwa zehn Punkte auf 85,9 zurückgegangen. "Die Stimmung unter den deutschen Unternehmen ist katastrophal", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Laut den Münchner Forschern waren etwa 20 bis 25 Prozent der Antworten der Befragung eingegangen, nachdem die Lockerungen des Shutdowns angekündigt wurden. Besonders schlecht waren die Werte im Dienstleistungssektor und im Handel.

Das Ifo-Geschäftsklima ist ein wichtiger Konjunkturindikator, der Auskunft über die Situation und die Erwartungen deutscher Unternehmen geben soll. Er basiert auf etwa 9000 monatlichen Meldungen von Firmen aus verschiedenen Branchen. Dazu zählen das verarbeitende Gewerbe, der Dienstleistungssektor, der Handel und das Bauhauptgewerbe. Die Unternehmen geben an, wie sie ihre aktuelle Geschäftslage bewerten und wie sie die Entwicklung im kommenden halben Jahr einschätzen. Aus diesen beiden Aspekten wird der Wert für das Geschäftsklima gebildet. Das Jahr 2015 gilt dabei als Referenz und wird mit dem Wert 100 angegeben. vd

Arbeitslosenzahl könnte über drei Millionen steigen

Freitag, 24. April, 7.24 Uhr: Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) hält einen Anstieg der Arbeitslosenzahl auf mehr als drei Millionen für möglich. "Die nächsten Monate werden sehr schwierig", sagt IAB-Analysechef Enzo Weber dem Magazin Wirtschaftswoche. "Wenn es ungünstig läuft, könnten die Arbeitslosenzahlen 2020 vorübergehend wieder über die Drei-Millionen-Grenze steigen." Das IAB ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Deren Chef Detlef Scheele hatte schon Ende März vor einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit gewarnt, besonders stark seien die Branchen Gastronomie und Handel betroffen.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) schätzte Mitte April, dass die Zahlen in Deutschland stark steigen könnten: Bis zu 3,9 Prozent der erwerbsfähigen Bürger könnten demnach ohne Arbeit sein. Noch dramatischer könnte die Lage in anderen großen Euro-Ländern entwickeln: In Frankreich könnte die Arbeitslosenquote auf mehr als zehn Prozent, in Italien auf 13 Prozent und in Spanien auf 20 Prozent steigen.

Corona-Hilfspaket von 500 Milliarden Euro bei EU-Gipfel gebilligt

Donnerstag, 23. April, 19.20 Uhr: Der EU-Gipfel hat das vereinbarte Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten gebilligt. Auch der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, der zuletzt noch Vorbehalte gegen Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm ESM hatte, trägt das Paket nun mit. Die Hilfen sollen zum 1. Juni bereitstehen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Gipfel zwar keine Einigkeit in allen Punkten erzielt. Man stimme jedoch überein, dass man zusammenarbeiten müsse, sagte sie nach den Beratungen per Videoschalte. Es sei deutlich, dass ein Fonds zum Wiederaufbau nötig sei. Dies sei auch im Interesse Deutschlands. Die Bundesrepublik müsse sich auf höhere Beiträge zum EU-Haushalt einstellen.

Auf das Paket hatten sich die EU-Finanzminister vor zwei Wochen geeinigt. Es enthält drei Punkte - jeweils ein "Sicherheitsnetz" für Jobs, für kleine und mittlere Unternehmen und für angeschlagene Staaten wie Italien oder Spanien, die ohnehin verschuldet sind und nun auch noch von der Corona-Pandemie schwer getroffen werden.

Zweiter Punkt ist ein Garantiefonds bei der Europäischen Investitionsbank EIB, den die EU-Staaten ebenfalls mit 25 Milliarden Euro bestücken sollen. Das dritte Element sind vorsorgliche Kreditlinien des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Anders als ESM-Hilfen während der Euro-Krise werden für diese "Pandemie-Krisen-Hilfe" keine Sparprogramme gefordert, es gibt nur eine Vorgabe: Das Geld darf nur für direkte oder indirekte Gesundheitskosten verwendet werden. dpa

Lufthansa wegen Virus-Krise mit Milliarden-Verlust

Donnerstag, 23. April, 17.38 Uhr: Die Lufthansa braucht staatliche Hilfe, um durch die Corona-Krise zu kommen. Das Unternehmen geht von einem "deutlichen Rückgang der Liquidität in den nächsten Wochen" aus und rechnet nicht damit, "den entstehenden Kapitalbedarf mit weiteren Mittelaufnahmen am Markt decken zu können". Es sei allerdings zuversichtlich, kurzfristig "eine nachhaltige Sicherung der Solvenz" erreichen zu können, und zwar mit Hilfe der Regierungen der Länder, in der die Fluggesellschaften des Konzerns beheimatet sind.

Lufthansa fliegt derzeit nur noch zwei Prozent des normalen Programmes. Im März ging der Umsatz um 47 Prozent zurück. Für die ersten drei Monate weist Lufthansa einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro aus, 800 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Konzern warnt vor Wertminderungen und anderen Faktoren, die das Ergebnis weiter belasten werden.

Das Unternehmen hat noch liquide Mittel in Höhe von 4,4 Milliarden Euro. Konzernchef Carsten Spohr warnte allerdings zuletzt, dass Lufthansa eine Million Euro pro Stunde verbrenne, also knapp 700 Millionen Euro im Monat. Es fänden aber "intensive Verhandlungen" über verschiedene Finanzierungsinstrumente mit den Regierungen Deutschlands, Österreichs, Belgiens und der Schweiz über Hilfen für die Konzernteile Lufthansa, Austrian, Swiss und Brussels Airlines. Ryanair-Chef Michael O'Leary warf der Lufthansa vor, die Corona-Krise zu missbrauchen. "Ich denke, dass Fluggesellschaften wie Lufthansa und Air France die Covid-Krise nutzen, um sich mit unglaublich hohen Summen vom Staat zu bereichern", sagte er. Für seine Firma schloss er Staatshilfen aus. Jens Flottau, Frankfurt

4,4 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

Donnerstag, 23. April, 14.53 Uhr: Infolge der Corona-Pandemie haben in den USA die fünfte Woche in Serie Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 18. April wurden 4,4 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Damit haben innerhalb eines Monats mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren. Die Erstanträge gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Die US-Arbeitslosenquote dürfte Experten zufolge bereits deutlich über zehn Prozent liegen, manche Analysten rechnen sogar mit etwa 15 Prozent. Einen genauen Wert gibt es noch nicht, weil die Statistik zuletzt nicht mit der Geschwindigkeit der Jobverluste Schritt halten konnte. Die Arbeitslosenquote hatte im Februar noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.

Die rasante Ausbreitung des Coronavirus hat das öffentliche Leben in den USA weitgehend zum Erliegen gebracht. Die große Mehrheit der rund 330 Millionen Amerikaner unterliegt Ausgangsbeschränkungen. Viele Geschäfte und Betriebe sind geschlossen, Restaurants und Hotels bleiben leer, Flüge sind massenhaft gestrichen, Veranstaltungen abgesagt. Viele Mitarbeiter geschlossener Unternehmen müssen daher Arbeitslosenhilfe beantragen. Zudem sind Entlassungen in den USA in der Regel weit einfacher möglich als etwa in Deutschland.

US-Präsident Donald Trump hofft, dass eine Lockerung der wegen der Epidemie verhängten Schutzmaßnahmen Besserung bringen wird. Er will, dass die Bundesstaaten wieder stufenweise zur Normalität zurückkehren und hofft, dass die Wirtschaft dann wieder "wie eine Rakete" durchstarten wird. Die meisten Experten gehen aber davon aus, dass die Wirtschaft in diesem Jahr eine schwere Rezession erleben wird und eine Erholung erst 2021 in Sicht ist. Das kommt Trump - der sich im November um eine zweite Amtszeit bewirbt - höchst ungelegen.

Regierung und Kongress hatten angesichts der Krise Ende März ein gewaltiges Konjunkturpaket auf den Weg gebracht, um rund 2,2 Billionen Dollar in die leidende Wirtschaft zu pumpen. Diese Woche wollte der Kongress nochmals rund 500 Milliarden Dollar nachschieben. Dann sollen insgesamt mehr als 650 Milliarden Dollar bereitstehen für ein Programm, das kleinen und mittelgroßen Unternehmen für die kommenden Monate weitgehend die Lohnkosten ersetzt, um den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu begrenzen. Die Auswirkung des Programms auf die Arbeitsmarktdaten war aber noch nicht absehbar. Neue Daten zur Arbeitslosenquote im März und vorläufige Zahlen für April werden erst wieder Anfang Mai veröffentlicht werden. dpa

Donnerstag, 23. April, 7.53 Uhr: Vor dem EU-Gipfel zu den Folgen der Corona-Krise am Donnerstag fordert der Stuttgarter Autobauer Porsche, sogenannte Corona-Bonds einzuführen. "Europäische Gemeinschaftsanleihen sind jetzt dringend notwendig, dies wäre ein deutliches Zeichen, dass Europa in der Krise zusammensteht", sagt Finanzvorstand Lutz Meschke der Süddeutschen Zeitung. "Wenn wir uns jetzt nicht solidarisch zeigen, ist Europa verloren", appelliert der stellvertretende Vorstandschef der Porsche AG. Er wünsche sich von der deutschen Regierung ein Umdenken: "Gerade Deutschland als Exportnation profitiert von einem nachhaltig wirtschaftlich starken Europa wie kein anderes Land." Angesichts der Corona-Pandemie und ihrer drastischen Auswirkungen auf die Wirtschaft sei jetzt "kein Zeitpunkt, um auf dogmatische Grundhaltungen zu bestehen". Die Europäische Union müsse jetzt "gemeinsam" vermeiden, "dass wir am Anfang der nächsten großen Staatsschuldenkrise stehen."

Schon seit Wochen streiten die 27 EU-Staaten über die sogenannten Corona-Bonds, also Gemeinschaftsanleihen mit gemeinsamer Haftung aller Mitgliedsländer. Frankreich, Italien und Spanien, die von der Pandemie stark getroffen sind, appellieren an die innereuropäische Solidarität. Der Vorteil solcher Bonds wäre, dass hoch verschuldete Staaten durch sie Kredite zu niedrigeren Zinsen bekämen. Aber Länder wie Deutschland, Luxemburg und die Niederlande lehnen die gemeinsame Haftung ab. Die EU-Kommission hat ein Modell erarbeitet, das auf eine Begrenzung der gemeinsamen Haftung abzielt. (Stefan Mayr)

Donnerstag, 23. April, 02.17 Uhr: Der Autokonzern Daimler muss infolge der Pandemie seine Prognosen für das Geschäftsjahr kräftig nach unten korrigieren. Das Unternehmen legte ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das erste Quartal vor, das um 78 Prozent auf 617 Millionen Euro eingebrochen ist. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kundennachfrage, die Lieferketten und die Fahrzeugproduktion könnten nicht annäherend so detailliert und so sicher eingeschätzt werden, wie das bei früheren Krisen möglich gewesen sei. . Das erschwere eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020. Die vollständigen Quartalszahlen sollen am 29. April veröffentlicht werden.

Mittwoch, 22. April, 12.49 Uhr: Die Mindestlöhne für Altenpflegekräfte in Deutschland sollen erhöht und ausgeweitet werden. Das sieht eine Verordnung vor, die Thema im Bundeskabinett war. Ende Januar hatte eine Kommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern beschlossen, dass der Mindestlohn für Pflegehilfskräfte bis 1. April 2022 in vier Schritten von heute 10,85 Euro (Ost) und 11,35 Euro (West) auf 12,55 Euro in Ost- und Westdeutschland steigen soll. Ab 1. Juli 2021 soll es zudem erstmals einen Mindestlohn für Fachkräfte von 15 Euro geben. Er soll zum 1. April 2022 auf 15,40 Euro steigen. Mit der Verordnung soll dieser Beschluss branchenweit verbindlich gemacht werden.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärten, in der Corona-Epidemie sei einmal mehr zu spüren, wie wichtig Pflegekräfte für die Gesellschaft seien. Ihre verantwortungsvolle Aufgabe solle besser honoriert werden als bisher. Dafür seien die Regelungen zum Pflegemindestlohn "ein guter Anfang". Derweil droht offenbar die geplante Corona-Sonderprämie von 1500 Euro für Altenpflegekräfte an ungeklärter Finanzierung zu scheitern. Gegen die bisher erwartete Finanzierung durch die beitragsfinanzierte Pflegeversicherung hat sich in den Krankenkassen massiver Widerstand formiert, berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Mittwoch, 22. April, 11.37 Uhr: Das besonders hart von den Folgen der Coronakrise betroffene Gastrogewerbe soll nach Ansicht der SPD im Bundestag bis zu einer Wiedereröffnung von Gaststätten und Hotels staatlich unterstützt werden. "Im Kern geht es jetzt darum, eine Öffnungsperspektive zu erarbeiten", sagte Carsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. "Bis zu diesem Öffnungsdatum sollten wir die bisher für die Monate März bis Mai gezahlten direkten Zuschüsse für kleinste Betriebe verlängern." Diese Soforthilfen sind als Zuschüsse zu den Betriebskosten deklariert, sie betragen 9000 bis 15000 Euro fur drei Monate. "Ich bin dafür, die Zuschüsse zu verlängern, weil sie zielgerichtet und befristet direkt helfen", sagte Schneider. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf den ermäßigten Satz lehnte er als "vollkommen falsch" ab. gam