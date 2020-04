Eine US-Flagge hängt an einem Kran auf einer Baustelle in Los Angeles. Die Corona-Pandemie trifft wichtige Branchen der US-Wirtschaft.

Die Corona-Krise hat den Wirtschaftsaufschwung in den USA jäh beendet und das Land in die Rezession gestürzt. Wie die Regierung von Präsident Donald Trump am Mittwoch mitteilte, ging das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum Januar bis März erstmals seit sechs Jahren gegenüber dem Vorquartal zurück. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergab sich ein Minus von 4,8 Prozent.

Der Rückgang war der größte seit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009, als das BIP zeitweise um mehr als acht Prozent geschrumpft war. Experten gehen allerdings davon aus, dass sich der gegenwärtige Konjunktureinbruch seit Ende März noch einmal dramatisch verschärft hat und die Negativmarke von 2009 bereits im laufenden zweiten Quartal dieses Jahres unterboten werden dürfte. Damit gingen dem Land Hunderte Milliarden Dollar an Wirtschaftsleistung verloren - es wäre der größte Absturz seit der sogenannten Großen Depression der 1930er Jahre.

Tatsächlich hat die Corona-Krise binnen weniger Wochen Hunderttausende Unternehmen in Probleme gestürzt und viele Defizite der US-Wirtschaft offengelegt. So sind neben der Reisebranche, dem Gastgewerbe und der Industrie vor allem solche Wirtschaftszweige betroffen, die schon zuvor mit massiven Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Dazu zählen beispielsweise der Einzelhandel und die einst so gepäppelte US-Schieferölindustrie. Die Einzelhandelsumsätze, die ein Viertel des gesamten Konsums der privaten Haushalte ausmachen, brachen allein im März um fast neun Prozent gegenüber dem Vormonat ein. Immer mehr Firmen geraten deshalb mit der Zahlung von Rechnungen, Mieten und Krediten in Verzug, viele müssen sich umstrukturieren, Kapital aufnehmen oder um Staatshilfe bitten.

Vor allem aber entlassen die Betriebe in großem Stil Mitarbeiter oder schicken ihre Beschäftigten in unbezahlten Zwangsurlaub. Allein in den vergangenen fünf Wochen stellten mehr als 26 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe - und das ist noch nicht einmal die halbe Wahrheit: Da viele Bürger keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung haben oder mit der Antragstellung überfordert sind, dürfte die tatsächliche Zahl der Jobsuchenden deutlich höher liegen. Manche Experten veranschlagen sie mit etwa 40 Millionen, einige gehen sogar von bis zu 70 Millionen Erwerbslosen aus. Das entspräche einer Arbeitslosenquote von 45 Prozent.

Das Problem ist zudem: Viele Fachleute rechnen zwar damit, dass die Unternehmen nach Überwindung der Krise einen Gutteil ihrer entlassenen Mitarbeiter wieder einstellen werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dieser Prozess wohl in Etappen vor sich gehen wird und Millionen Menschen deshalb mit einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit rechnen müssen. In der Corona-Krise gilt das umso mehr, da in den Betrieben, Geschäften und Ausstellungsräumen auch in den kommenden Monaten weiterhin Distanzregeln und andere bedeutende Einschränkungen gelten werden.

Die Kunden werden deshalb nur langsam und in geringerer Zahl in die Innenstädte und Einkaufszentren zurückkehren. Viele Ladenbesitzer etwa dürften deshalb weiterhin Probleme haben, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen - was wiederum Vermieter, Banken und Zulieferer in Schwierigkeiten bringen könnte.

Das alles bedeutet, dass sich neben den Job- auch die Wachstumsverluste in den USA nur sehr viel langsamer werden aufholen lassen als sie entstanden sind. Leidtragende sind unter anderem die Bundesregierung in Washington, die Bundesstaaten sowie die Städte und Bezirke in allen Teilen des Landes, deren Steuereinnahmen noch für lange Zeit hinter dem Niveau zurückbleiben werden, das man noch vor wenigen Monaten gewohnt war. Gerade in sozial schwachen Gegenden könnte das verheerende Folgen für die ohnehin miserable Finanzausstattung von Schulen, Krankenhäusern und Polizeistationen haben.

Dass Finanzminister Steven Mnuchin für die Sommermonate Juli bis September bereits ein Comeback der US-Wirtschaft ankündigt, dürfte vor diesem Hintergrund eher Wunschdenken sein. Das zeigt auch die Aussage von Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, der in einem Fernsehinterview vom "größten Negativschock, den unsere Wirtschaft je erlebt hat" sprach. Ohne ein "weiteres, wirklich robustes Gesetzespaket" werde es nicht gelingen, einen V-förmigen Konjunkturverlauf aus Abschwung und unmittelbar folgendem Wiederaufschwung zustande zu bringen, so der Ökonom. Auch andere Experten befürchten, dass die Konjunktur auch einen U- oder gar L-förmigen Verlauf mit einer sehr viel längeren Rezessionsphase nehmen könnte.

Selbst Fachleute, die grundsätzlich optimistischer sind, gehen davon aus, dass sich die wirtschaftliche Situation im laufenden zweiten Quartal des Jahres erst einmal weiter dramatisch verschlechtern wird. "Das ist erst der Anfang", erklärte Beth Ann Bovino, Chefvolkswirtin der Ratingagentur Standard & Poor's für die USA, mit Blick auf das erste Quartal. Noch deutlicher wurde im Wall Street Journal ihr Kollege Richard Moody von Regions Financial Corp.: "Das ist so, als hätte ein wirklich übler Hurrikan die gesamte Wirtschaft getroffen."