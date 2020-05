Kunden sollen so gezielt weniger frequentierte Verbindungen buchen - und in sehr vollen Zügen gar nicht erst reservieren können.

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus der Wirtschaft in chronologischer Reihenfolge, die neuesten Nachrichten stehen an erster Stelle.

Montag, 25. Mai, 7.15 Uhr: Die Deutsche Bahn will mithilfe ihrer App in der Corona-Krise vor zu vollen Zügen warnen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Konzernkreise. Demnach seien der Bahn-Navigator und der Internetauftritt der Bahn so umprogrammiert worden, dass Züge mit einer Auslastung von 50 Prozent und mehr kenntlich gemacht würden. Die Nutzer sollen so die Möglichkeit erhalten, auf weniger frequentierte Verbindungen zuzugreifen. Auf diese Weise solle der Passagierfluss besser gesteuert werden, um in den kommenden Wochen gefährlich enge Situationen in Zügen zu vermeiden.

Wenn die Reservierungen trotz des Warnhinweises auf einer bestimmten Verbindung weiter zunehmen sollten, könne via App bzw. Buchungsseite künftig verhindert werden, dass dieser Zug noch gebucht und reserviert werde. Diese Funktion soll dem Bericht zufolge in den kommenden Tagen freigeschaltet werden.

Demnach kann auch künftig trotz der neuen Funktion jeder, der zum Bahnhof geht, auch weiterhin in einen vollen Zug einsteigen, für den die App keine Fahrkarte mehr verkauft oder keine Reservierung vornimmt. Verkehrsminister Andreas Scheuer hatte Ende April eine Reservierungspflicht ins Gespräch gebracht, allerdings deutlich gemacht, in dieser Frage nicht festgelegt zu sein. dpa

Lufthansa-Rettungspaket verzögert sich offenbar

Montag, 5.45 Uhr: Das geplante Neun-Milliarden-Rettungspaket für die Lufthansa verzögert sich informierten Kreisen zufolge durch Verhandlungen, die sicherstellen sollen, dass die auf den Weg gebrachten Maßnahmen auch schnell von der EU genehmigt werden. Unter anderem gehe es um die Frage, wann Deutschland wieder aus einer Direktbeteiligung an der Fluggesellschaft aussteigen werde. Zuvor hatte die Bild am Sonntag, dies sei erst Ende erst Ende 2023 vorgesehen.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat in einem ZDF-Interview zunächst offengelassen, wann die Lufthansa die neun Milliarden Euro Staatshilfe zurückzahlen muss. "Sobald die Lufthansa wieder in der Gewinnzone ist, müssen diese Gelder zurückgezahlt werden. Das kann einige Jahre dauern. Das weiß niemand im voraus", sagte der CDU-Politiker. Auf die Frage, in welchem Fall Deutschland seinen Anteil an der Airline auf 25 Prozent plus eine Aktie erhöhen würde, bekräftigte Altmaier: "Nur wenn es darum geht, Übernahmeversuche zu verhindern."

Ein in der vergangenen Woche nach wochenlangen Verhandlungen erzielter Kompromiss sieht vor, dass der Bund sich mit vorerst 20 Prozent an der Airline beteiligt. Dies läge unterhalb der Sperrminorität, mit der wichtige Entscheidungen blockiert werden könnten. Geplant ist zusätzlich aber eine Wandelschuldverschreibung im Wert von fünf Prozent plus einer Aktie. Berlin wollte der Lufthansa eigentlich am Wochenende ein offizielles Angebot unterbreiten. Wie zu hören war, führten Gespräche zwischen Bundesregierung, Konzern-Management und EU-Kommission aber zu Verzögerungen. Eine für den heutigen Montag geplante Aufsichtsratssitzung wurde angesichts dessen auf Dienstag vertagt, wie das Handelsblatt berichtet. Bloomberg/Reuters

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Altmaier will Mittelstand wohl noch stärker helfen

Montag, 25. Mai, 5 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mittelständische Betriebe wegen der Corona-Pandemie noch stärker unterstützen. Firmen mit bis zu 249 Mitarbeitern sollen von Juni bis Dezember monatlich bis zu 50 000 Euro bekommen können. Das berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung aus einem Eckpunktepapier, das nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Wirtschaftsministerium stammt. Ziel der Überbrückungshilfe ist, die Existenz kleiner und mittlerer Betriebe zu sichern, die von coronabedingten Auflagen und Schließungen betroffen sind.

Anträge sollen Firmen aus allen Wirtschaftsbereichen sowie Solo-Selbstständige und Freiberufler stellen können. Ihre Umsätze müssen dafür im April und Mai um mindestens 60 Prozent gegenüber den Vorjahresmonaten eingebrochen sein. Auch Unternehmen, die bereits Soforthilfen vom Bund oder von den Ländern bekommen, dürfen weitere Unterstützung beantragen. Das Ministerium rechnet bis August laut Bericht mit Kosten von 25 Milliarden Euro - wie viel danach anfalle, hänge vom Infektionsgeschehen ab. dpa