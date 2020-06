Was hat Großaktionär Heinz Hermann Thiele mit der Lufthansa vor? In Berlin traf er Wirtschafts- und Finanzminister.

Bundesregierung will Lufthansa-Paket nicht nachverhandeln

Montag, 22. Juni, 14.19 Uhr: Wie geht es weiter mit der Lufthansa? Darüber haben am Montag Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Lufthansa-Hauptaktionär Heinz Hermann Thiele gesprochen. Nach knapp anderthalb Stunden, so verlautet aus Verhandlungskreisen, sei das Gespräch vorbei gewesen. Die Bundesregierung habe noch einmal das in zähen Verhandlungen geschnürte Paket erläutert, hieß es anschließend aus Verhandlungskreisen. Das sei in langen Gesprächen mit der Lufthansa vereinbart und mit der EU-Kommission abgestimmt worden. Wer nachverhandeln wolle, müsse das Paket aufschnüren. Das plane die Bundesregierung nicht. In drei Tage stimmen die Aktionäre der Lufthansa auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über das Paket ab.

Carsten Schneider, der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, kritisierte Großaktionär Thiele, der vor Kurzem angekündigt hatte, 700 Millionen Euro am Autozulieferer Knorr-Bremse zu verkaufen. "Herr Thiele hat bei seinem eigenen Unternehmen schon bewiesen, dass er die Hilfe der Solidargemeinschaft in Anspruch nimmt, um seine Gewinne einzustreichen", sagte Schneider der SZ. "Wenn er jetzt aber die Lufthansa gezielt in die Pleite treiben will, spielt er Monopoly." Die Lufthansa sei Teil der kritischen Infrastruktur. Die Stabilisierung dieses Unternehmens könne "nicht allein dem freien Spiel der Kräfte auf den Märkten überlassen werden", so Schneider.

Scholz hatte Ende der vergangenen Woche bereits Nachverhandlungen ausgeschlossen. Das Paket sei verhandelt, "Punkt", hatte Scholz in Berlin gesagt. Unmittelbar vor dem Treffen in Berlin hatte der Minister dann in einer Videoschalte anlässlich einer Bankenveranstaltung mitgeteilt, er wolle Thiele das Rettungspaket noch einmal detailliert erklären. "Ich glaube, über den Vorschlag zu diskutieren - was wir tun, um klarzumachen, worum es geht - könnte einen Konsens bringen", sagte Scholz. Cerstin Gammelin

Bundesbank: "Weiterhin gravierende Beschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens"

Montag, 22. Juni, 12 Uhr: Die Bundesbank rechnet mit einem deutlichen Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal. "Das Anfang Juni von den Koalitionsparteien vorgelegte Konjunkturpaket sollte zwar der konjunkturellen Erholung einen zusätzlichen Schub geben und könnte auch zur Verbesserung der Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen beitragen", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht Juni. "Im zweiten Quartal dürfte es jedoch noch kaum Wirkung entfalten. Insgesamt könnte die Wirtschaftsleistung im Durchschnitt des laufenden Vierteljahres um beinahe ein Zehntel und damit noch erheblich stärker zurückgehen als im ersten Quartal."

In den ersten drei Monaten 2020 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Deutschlands nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zum Vorquartal um 2,2 Prozent geschrumpft. Damit stürzte Europas größte Volkswirtschaft in die Rezession - obwohl von den Einschränkungen zur Bekämpfung des Virus im ersten Vierteljahr im Grunde nur der März betroffen war.

Zwar werden die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie inzwischen zunehmend wieder gelockert, nach Einschätzung der Bundesbank-Volkswirte bestehen jedoch "weiterhin gravierende Beschränkungen des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens fort". Die gesamtwirtschaftliche Leistung sei "bis zuletzt noch weit unter ihrem Vorkrisenstand" geblieben.

Auch der Konsum - sonst eine der stabilsten Stützen der deutschen Wirtschaft - stockt. Die Bundesbank geht davon aus, dass "die Kauflust der Verbraucher vor dem Hintergrund der nach wie vor von der Pandemie ausgehenden Unsicherheiten und der bereits spürbar eingetrübten Arbeitsmarkt- und Einkommensaussichten vorerst gedämpft bleiben" wird. Nach Einschätzung vieler Ökonomen dürfte die deutsche Wirtschaft 2021 auf den Wachstumspfad zurückkehren. dpa