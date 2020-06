Krise in der Veranstaltungsbranche

Der Veranstaltungstechniker Borhen Azzouz aus Hamburg hätte eher mit einem Erdbeben in Deutschland gerechnet als mit einem unsichtbaren Virus, das ihm von heute auf morgen alle Aufträge zusammenstreicht, sagt Azzouz am Telefon. Seit 19 Jahren installiert er Licht, Ton und Technik für Konzerte, Firmenevents und Messen. In dieser Zeit ist ihm nur einmal ein Auftrag ganz ausgefallen. Dieses Jahr sind es allein von März bis Juni schon mehr als 60 geplatzte Jobs.