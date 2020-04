"Alles läuft sehr entspannt": In Bayern durften am Montag Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen - unter Beachtung der Abstandsregeln in den Gängen und vor den Kassen.

Der Weg zurück Richtung Normalität beginnt mit einem laminierten Kärtchen, Nummer 214. Wer am Montag das Möbelhaus Poco am Stadtrand von Köln betreten will, der muss kurz warten. Einer nach dem anderen erhält den gelben Passierschein, ausgehändigt von einer Mitarbeiterin mit Mundschutz. Später an der Kasse müsse man die Zutrittskarte wieder abgeben, erklärt die Dame. So kontrolliert Poco, wie viel an jenem Vormittag los ist in dem Klotz aus Glas und Beton.