Wie man gründlich reinigt, weiß Thomas Schnell, es ist sein Geschäft. Er führt in sechster Generation das Münchner Unternehmen Dr. Schnell. Es stellt Reinigungs- und Desinfektionsmittel her. Die Firma schult auch Reinigungskräfte. Am Firmensitz in München gibt es verschiedene Übungsräume: ein Krankenhauszimmer, eine Gewerbeküche, jede Menge Bodenbeläge. Der Mittelständler liefert nicht nach China, aber die Auswirkungen des neuen Coronavirus bekommt auch er zu spüren.