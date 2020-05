In der öffentlichen Debatte hält sich die Gemeinsamkeit zwischen den drei wichtigsten Volkswirtschaften EU-Europas meist in Grenzen. Die Deutschen sind stolz auf ihre Wirtschaftskraft, Franzosen und Italiener gelten als schlechter organisiert, ausgabenfreudig und staatsgläubig; gelegentlich ist im Norden mit Blick in den Süden abschätzig vom "Club Méd" die Rede: lieber feiern als arbeiten. Die Spitzenverbände der Wirtschaft in den drei Ländern können mit diesen Klischees nichts anfangen, schon gar nicht in Zeiten von Corona. Sie sehen ihre Unternehmen durch die Krise gemeinsam unter Druck und fordern jetzt in einem außergewöhnlichen, gemeinsamen Aufruf mehr Hilfe vom Staat.

Die Corona-Krise sei ein "gewaltiger, unerwarteter und tragischer Schlag für das öffentliche Leben, die Gesundheit, das soziale Wohlergehen und die Konjunktur", heißt es in einer Erklärung, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt und die an diesem Dienstag zeitgleich in allen Ländern veröffentlicht werden soll. Unterschrieben haben die Präsidenten der drei größten Unternehmensorganisationen in der EU: Dieter Kempf für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Vincenzo Boccia, Präsident des italienischen Spitzenverbandes Confindustria, und Geoffroy Roux de Bézieux vom französischen Verband Medef.

Die Pandemie werde "beispiellose asymmetrische Schäden" für Wirtschaft und Gesellschaft verursachen. Deshalb müsse die Reaktion der EU "das bisher bekannte Maß sprengen", formulieren Kempf, Boccia und Roux und fordern ein "in Friedenszeiten bisher unbekanntes Maß an öffentlicher Unterstützung".

Drei Präsidenten fordern einen europäischen Wiederaufbaufonds

Nach einer ersten Runde eher unkoordinierter nationaler Reaktionen müssten die Regierungen nun sofort und noch vor dem Sommer zu koordinierten Ausstiegsplänen und weiterer Hilfe übergehen. Bei der Finanzierung dieser Maßnahmen halten sich die Präsidenten mit Diskussionen wie über "Corona-Bonds" gar nicht erst auf. Solche gemeinsamen Anleihen hatte vor allem die Politik in Südeuropa gefordert, was von der Bundesregierung abgelehnt worden ist. Die Verbände favorisieren stattdessen den Ausbau des mittelfristigen Finanzrahmens. Weil zahlungskräftige Staaten dabei einen größeren Beitrag leisten müssen als generell oder aktuell geschwächte Volkswirtschaften, sei auch dies ein Akt der Solidarität.

Konkret geht es zunächst um mehr öffentliche Beihilfen. Die sind im EU-Binnenmarkt eher unerwünscht, weil sie die Wirtschaftsstruktur zwischen den Staaten verzerren. Jetzt aber seien Beihilfen großzügig zu erlauben, um die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, die Erholung von Unternehmen durch wirksame Maßnahmen zu unterstützen (etwa Laufzeitverlängerungen für abgesicherte Darlehen und Kostensenkung der Maßnahmen).

Detailansicht öffnen Gemeinsam in Europa: der deutsche Industrie-Präsident Dieter Kempf. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Über das erste Maßnahmenpaket hinaus, das die Darlehenskapazität der Europäischen Investitionsbank, der Kommission und des ESM ausweitet, fordern die Wirtschaftspräsidenten die europäischen Staats- und Regierungschefs auf, "unverzüglich" einen "mutigen" Vorschlag für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen zu verabschieden und einen europäischen Wiederaufbaufonds zu schaffen, der groß genug sei, um den Mitgliedstaaten ein ausgewogenes Verhältnis von Darlehen und Zuschüssen zu bieten.

Auf Jahre hinaus, mindestens bis 2023, würden sowohl auf europäischer als auch auf einzelstaatlicher Ebene beträchtliche Konjunkturanreize erforderlich sein, damit alle Bürger von einem neuen Aufschwung profitieren könnten. Die entsprechenden Maßnahmen müssten in vielen Ländern "von bedeutendem Ausmaß" sein und sowohl höhere Staatsausgaben umfassen als auch Steuersenkungen. Wirtschaftsvertreter fordern hier typischerweise vor allem die Senkung von Unternehmenssteuern, die drei Präsidenten dagegen legen sich nicht fest und bringen auch Hilfen für die wirtschaftlich schwächsten Bevölkerungsgruppen ins Spiel, da es sich um eine außergewöhnlich gravierende Rezession handele.

Ungewiss in der politischen Diskussion ist derzeit die Frage, wie viel Geld angesichts der Corona-Krise noch für den Klima- und Umweltschutz bleibt; dies sollte ja das große Thema der neuen von-der-Leyen-Kommission werden. Die Frage ist zwischen Deutschland und Frankreich durchaus umstritten, in Frankreichs Politik und Industrie tut man sich mit CO₂-Einsparungen leichter als in Deutschland - kein Wunder angesichts der dort eingesetzten Kernkraft, während in Deutschland die Kohlekraftwerke zu Buche schlagen. Trotzdem sind sich die drei Verbände auch hier einig: Es sollte bei den in Brüssel beschlossenen Maßnahmen bleiben, zumal diese in der Krise auch eine Chance böten.

Der "Green Deal" könne helfen, um der Infrastruktur, der Digitalisierung, der Verjüngung der europäischen industriellen Wertschöpfung sowie der Verbesserung der Qualifikation der Arbeitnehmer neue Impulse zu geben.