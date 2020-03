Reis, Nudeln, Brotbackmischungen, Toilettenpapier sind vergriffen, im Discounter wie im Drogeriemarkt. Wer in diesen Tagen einkaufen geht, steht immer mal wieder vor leeren Regalen. Da kann schon der Eindruck entstehen, in Deutschland sei eine Art Versorgungsnotstand ausgebrochen. Fragt man aber bei den großen deutschen Händlern nach, lautet die Antwort in Kurzform unisono: Wir haben alles im Griff, die Lieferkette steht, hier und da können vorübergehende Engpässe entstehen, aber die Versorgung ist gesichert.

Wie passt beides zusammen? Leere Regale und eine derzeit intakte Belieferung der Filialen mit Waren?

Die Antwort ist einfach: Es hakt nicht am Angebot, vielmehr ist die Nachfrage nach bestimmten Produkten, besonders Hygieneartikeln und haltbaren Lebensmitteln, wegen der Ausbreitung des Coronavirus stark gestiegen. "Der Lebensmittelhandel erlebt derzeit Umsatzsteigerungen von bis zu 20 Prozent", sagt Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma PwC Deutschland. "Dies führt in manchen Filialen kurzfristig zu Lücken im Regal. Die grundsätzliche Versorgungssicherheit ist dadurch aber nicht gefährdet."

Die erhöhte Nachfrage ist auch der Grund, warum Kunden, die Lebensmittel online kaufen, möglicherweise länger auf die Lieferung warten müssen als sonst. Eine Rewe-Sprecherin sagt, die Lieferzeitfenster seien pro Tag begrenzt. Deswegen könne es "vereinzelt zu Wartezeiten von wenigen Tagen" kommen. "Dies ist aber kein bundesweites Bild."

Um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können, haben die Händler einiges in Gang gesetzt. Ein Handelslogistiker sagte der Lebensmittelzeitung, die Branche habe auf den "Weihnachtsmodus" umgestellt: Extra-Personal und Leiharbeiter sind im Einsatz und fahren Sonderschichten. Hinzu kommt: Logistik und Auslieferung sind nun auch am Wochenende möglich, weil die Bundesregierung das Sonntagsfahrverbot für Lkw vorübergehend aufgehoben hat.

Für die Händler macht das einen großen Unterschied, wie Christoph Werner, Chef der Drogeriemarktkette dm, der Süddeutschen Zeitung sagt: "Bei dm funktioniert die Warenannahme in den meisten Fällen auch ohne das direkte Mitwirken der Kolleginnen und Kollegen in den Filialen. Daher könnte Ware auch am Wochenende angenommen werden." Die Regale können so schon am Montagmorgen wieder aufgefüllt werden - auch mit Nudeln aus Italien.

Die italienische Regierung hat das Land zwar weitgehend abgeriegelt, die Produktion laufe in den meisten Fällen im Moment aber weiter, sagt Murat Özdemir, Leiter Außenwirtschaft und Zoll der Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels. Deswegen sei der Warenstrom nach Deutschland derzeit nicht gefährdet. Das gelte auch für Importe aus China.

Bei Bekleidung oder Haushaltswaren könnte es zu Problemen kommen

Dennoch sollten Händler und Verbraucher damit rechnen, dass länderübergreifende Lieferketten im Einzelfall, wenn kein alternativer Lieferant zur Verfügung steht, auch mal unterbrochen werden könnten - und es deswegen zu Verzögerungen kommt, sagt Özdemir. "Diese Störungen können in der Folge auch Einfluss auf die Endverbraucherpreise haben", schätzt der Außenhandelsexperte.

Als einziger Händler räumt Aldi Nord ein, dass es bei sogenannten Non-Food-Produkten aus China, bei Bekleidung, Haushaltswaren oder Freizeitartikeln zu Problemen kommen könnte. "Unser Ziel ist es, eine Anlieferung geplanter Aktionsartikel uneingeschränkt zu gewährleisten und an unseren Werbeterminen festzuhalten. Aufgrund der Einschränkungen der asiatischen Wirtschaft sind jedoch Auswirkungen auf die Lieferkette für Non-Food-Aktionsartikel absehbar", teilt der Konzern mit.

Weil die Lieferketten weltweit verwoben sind, führt der deutsche Einzelhandel derzeit ein sogenanntes Risiko-Monitoring durch. Dabei stehen Italien und China im Fokus - Italien wegen der Belieferung Deutschlands mit Lebensmitteln wie Obst, Wurst, Milchprodukte, Wein und Olivenöl (aber auch Bekleidung und Kfz-Teilen) und China wegen Elektrowaren, Zubehör und Textilien.

Bei China kommt noch hinzu, dass Waren tierischen oder pflanzlichen Ursprungs veterinäramtlich kontrolliert werden müssen. Je nach Definition der Risikoparameter umfasst das auch Kontrollen entsprechend den neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Übertragung des Virus. Das betrifft mehr Produkte, als viele denken: auch Nüsse, Eier, Honig, Milch, Früchte, Kaffee und Tee aus China. Auch dadurch könnte es zu Verzögerungen kommen.