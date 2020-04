Seltsame Menschenschlangen, in denen plötzlich ein Mindestabstandsgebot herrscht, Kassiererinnen, die hinter Plastikfolie Schutz suchen - in Deutschland ist Einkaufen in diesen Zeiten mit ganz neuen Erfahrungen, Emotionen und Ängsten verbunden. Doch wie läuft es im Ausland, in den Metropolen der Welt? Wie gehen die Menschen in New York, Buenos Aires, Paris und London damit um, dass man sich jetzt ausgerechnet beim Einkaufen, sonst eine der schönsten Nebensachen der Welt, anstecken und später gefährlich krank werden kann? SZ-Korrespondenten berichten.