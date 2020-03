Die Coronavirus-Krise und der Ölpreis-Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Russland lösen Panikverkäufe an der Börse aus. Der Dax fiel zur Eröffnung am Montag zwischenzeitlich um bis zu 8,04 Prozent auf 10 614 Punkte. Er steuert damit auf den größten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu.

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie hatte den Dax bereits am Freitag um 3,4 Prozent absacken lassen. Gleichzeitig hatte ein Run auf sichere Anlagehäfen die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf ein Rekordtief gedrückt. Investoren suchten vor allem Zuflucht im Gold, dessen Preis über die Marke von 1700 Dollar je Feinunze stieg.

Die Coronavirus-Krise und ein Einbruch des Ölpreises hatten zum Wochenauftakt bereits den Börsen in Asien schwer zugesetzt. In Tokio stürzte der Nikkei-Index um mehr als 1000 Punkte ab und büßte am Ende des Tages 5,1 Prozent ein. Der Index rutschte damit erstmals seit mehr als einem Jahr unter die psychologisch wichtige Marke von 20 000 Punkten. Investoren flohen scharenweise in sichere Anlagehäfen wie Anleihen und den Yen.

Auch die Börse in Shanghai gab um drei Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen fiel um 3,4 Prozent. In Südkorea brach der Index um 4,2 Prozent ein. "Die Größenordnung des Zusammenbruchs zeigt, dass jede Hoffnung auf eine vorübergehende Atempause vergebens war", sagte ein Experte der australischen Bank Westpac.

Auch am Devisenmarkt flüchteten sich Anleger in vergleichsweise stabile Währungen. Neben dem Euro profitierten der Schweizer Franken und der japanische Yen. Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen die norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar.

Am Ölmarkt brach nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Drosselung der Fördermenge der Ölpreis um 30 Prozent ein und damit so stark ein wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.