Die Furcht vor einer weltweiten Rezession als Folge des Coronavirus löst einen erneuten Ausverkauf an den Aktienmarkt aus. Der deutsche Leitindex Dax fiel zur Eröffnung am Freitag um über fünf Prozent auf ein Vier-Monats-Tief. Somit steuert der Dax auf den größten Februar-Verlust seit elf Jahren in den Zeiten der globalen Finanzkrise zu. Seit Monatsbeginn hat der deutsche Leitindex rund acht Prozent auf derzeit 11.743 Punkte verloren. Das Minus der auslaufenden Woche beläuft sich sogar auf rund zwölf Prozent. Das ist der größte Wochenverlust seit achteinhalb Jahren. Mitte Februar hatte der Dax mit 13 795,24 Zählern noch ein Rekordhoch markiert.

Die Sorge um die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung belasten seit Tagen die Finanzmärkte weltweit und haben am Morgen bereits die Börsen in Asien tiefer ins Minus gedrückt. International reagieren die Börsen auf das Coronavirus. Nach einer leichten Stabilisierung ging der Dow Jones am Donnerstag erneut deutlich abwärts. Der amerikaische index verlor fast 1 200 Punkte und schloss unter der Marke von 26 000 Punkten auf dem tiefsten Stand seit August 2019. Nachdem der Wall-Street-Index seine frühen Verluste im Handelsverlauf hatte eindämmen können, setzte in der letzten Handelsstunde ein neuer Abwärtssog ein. Mit minus 4,42 Prozent auf 25 766,64 Punkte beendete der Dow den Donnerstag. Seit seinem Rekordhoch vor rund zwei Wochen ist der US-Leitindex inzwischen um knapp 13 Prozent abgesackt. Allein seit Wochenbeginn sind es etwas mehr als 11 Prozent.

Auch der marktbreitere S&P 500 büßte am Donnerstag 4,42 Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 4,93 Prozent ab. "Die Geschwindigkeit, mit der die Märkte fallen, ist hoch", sagte ein Börsenstratege. Zugleich lasse sich nicht absehen, wann es vorbei sei. Bis der Dow und die anderen Indizes ihren Boden gefunden haben werden, dürfte es aber wohl noch eine Weile dauern, sagt der Marktteilnehmer.

Auch aktuelle Konjunkturdaten, die besser als erwartete ausfielen, fanden angesichts der Krisenstimmung keine Beachtung. Stattdessen wurden Befürchtungen geäußert, dass in diesem Jahr wegen der Viruskrise die US-Unternehmen womöglich kein Ergebniswachstum werden vorweisen können. Die Epidemie scheine sich zu einer Pandemie zu entwickeln, sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege bei der Investmentbank Mitsubishi UFJ Morgan Stanley. "Die Märkte können damit umgehen, so lange das Ende des Tunnels zu sehen ist. Im Augenblick kann aber niemand sagen, wie lange das Ganze anhält und wie schlimm es wird."

Die Ölpreise gaben angesichts der zunehmenden Sorgen um die Weltwirtschaft ebenfalls kräftig nach und erreichten neue Tiefstände seit mehr als einem Jahr. Erste Beobachter sehen inzwischen Anzeichen einer Panik. Auch der US-Dollar fiel, während US-Staatsanleihen wieder stark nachgefragt wurden. Im Gegenzug sank der Zins der weltweit als wichtigste Schuldentitel geltenden zehnjährigen Bonds auf ein neues Rekordtief. Gefragt war außerdem Gold. In unsicheren Zeiten gelten Währungen wie Yen, Franken oder Euro sowie Staatsanleihen und Gold als relativ sichere Häfen.