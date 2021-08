Es wäre schön, sich einfach mal etwas Neues auszusuchen, was noch niemand vorher getragen hat. Szene aus der Brückstraße in Dortmund.

Die Pandemie stürzt Menschen in finanzielle Not, die schon vor Ausbruch der Seuche nur wenig hatten. Nun kämpfen sie gegen Armut und Verschuldung. Eine Spurensuche in Dortmund.