Wandmalerei in New York: Die Pandemie hat inzwischen alle Staaten erfasst. Die Maßnahmen dagegen sind allerdings unterschiedlich erfolgreich.

Gastbeitrag von John Springford und Simon Tilford

Die Arbeitslosigkeit in den USA stieg wieder an, nachdem viele Bundesstaaten die Restriktionen des öffentlichen Lebens zurückgenommen hatten und es dadurch zu mehr Covid-19-Infektionen kam. Die US-Politik streitet darüber, ob die Arbeitslosenunterstützung weiterhin großzügiger ausfallen oder wieder auf amerikanisches Normalniveau gekürzt werden soll, was ärmere Amerikaner schwer treffen würde. In Europa nehmen die Infektionen ebenfalls wieder zu, jedoch von einer niedrigeren Ausgangsbasis, und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden weiterhin durch Kurzarbeit und andere Maßnahmen geschützt.