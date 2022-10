In den nächsten Monaten könnten sich viele Arbeitnehmer anstecken - und dann in ihren Betrieben fehlen. Während sich die Industrie noch entspannt gibt, haben Kitas, Kliniken und die Post schon Probleme.

Von Elisabeth Dostert, Thomas Fromm, Alexander Hagelüken, Michael Kläsgen und Nils Wischmeyer

Wer in Lünen von der Bundesstraße 54 in ein kleines Gewerbegebiet abfährt, kommt schnell zu Hans Dieter Storzer. Der Mann mit Glatze und eckiger Brille ist hier, nahe Dortmund, Chef der EBG Group, die mit Verteilerkästen 50 Millionen Euro im Jahr umsetzt. In wenigen Schritten ist er in der Produktionshalle, wo das Presswerk jeden schwitzen lässt, der in der Nähe steht. Die Auftragsbücher sind voll. Storzer könnte entspannt sein. Doch der 59-Jährige ist voll im Krisenmodus.