Von Benjamin Emonts

Das Corona-Jahr 2020 war eine einzige Zumutung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wochenlang mussten sie in den Lockdown. Es schlossen Fabriken, Geschäfte, Bürogebäude, Schulen, Restaurants und Behörden. In vielen Branchen floss lange Zeit Kurzarbeitergeld. Diese Ausnahmesituation wird sich jetzt auch in vielen der Steuererklärungen widerspiegeln, die bald in den Postfächern der Finanzämter landen sollen. Der Staat hat wegen der Pandemie eine Reihe von Sonderregeln und steuerlichen Erleichterungen für seine Bürger organisiert. Worauf sollten Steuerpflichtige also achten? Die wichtigsten Tipps für alle, die spät dran sind.