Von Michael Bauchmüller, Michael Kläsgen, Katharina Kutsche, Silvia Liebrich und Sonja Salzburger

Deutschland war bislang großzügig in dieser Krise. Insgesamt 74,6 Milliarden Euro wurden bisher an Corona-Hilfen für die Wirtschaft ausgezahlt. Doch was viele kleine Betriebe nun in Bedrängnis bringt, ist ein kleiner Teil davon: die Soforthilfen aus der ersten Phase der Pandemie, die im Frühjahr 2020 relativ unbürokratisch ausgezahlt wurden. Viele Unternehmen und Selbständige erhielten in den vergangenen Wochen und Monaten unerwartete Aufforderungen zur Rückzahlung. Corona-Hilfen aus dem Frühjahr 2020 sollen demnach teilweise oder ganz zurückgezahlt werden. Und so mancher Empfänger versteht nun die Welt nicht mehr.