Eine Fotografin in ihrem Studio. Viele sind Soloselbständige und hatten in der Pandemie zu kämpfen.

Von Felicitas Wilke

Der Brief aus dem Wirtschaftsreferat der Stadt traf Elisabeth Gnant unvorbereitet. Die Vorweihnachtszeit hatte gerade begonnen und ins Leben der Münchner Tanzpädagogin war erst vor kurzem so etwas wie Normalität zurückgekehrt. Nach zweieinhalb Jahren im Krisenmodus kamen wieder mehr Erwachsene zum Pilates, und die Kindertanzkurse waren endlich wieder gut besucht. Dann kam da dieser Brief, der sie auf Amtsdeutsch darauf hinwies, die während der Pandemie erhaltene Corona-Soforthilfe möglicherweise zurückzahlen zu müssen, "gegebenenfalls auch anteilig". Und das nach fast drei Jahren. "Ich war nur noch fassungslos und den Tränen nahe, als ich das gelesen habe", sagt Gnant.