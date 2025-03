Vorbei sind die Zeiten, in denen der Corona-Impfstoff dem Mainzer Unternehmen Milliarden bescherte. Doch der Pharma-Hersteller arbeitet längst an neuen Medikamenten, etwa zur Behandlung von Krebs.

Von Elisabeth Dostert, München

Ein Indikator, aber auch nur einer von einigen, für das Wohlbefinden eines Unternehmens ist der Aktienkurs. Für die Mainzer Firma Biontech ging es am Montag an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq, wo sie seit Herbst 2019 notiert ist, abwärts. Im Laufe des Tages fiel der Kurs im Vergleich zum Freitag um gut drei Prozent auf 105,35 Dollar. Von alten Rekordwerten ist Biontech weit entfernt. Der Impfstoff, den die Firma gegen das Coronavirus entwickelte, hatte den Aktienkurs im August 2021 auf 441,38 Dollar katapultiert, also etwa das Vierfache.