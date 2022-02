Einerseits ist da Erleichterung. Aber Händler, Clubs, Gastronomen und Hoteliers wollen sichergehen, nicht noch mal so unter den Maßnahmen leiden zu müssen. Sie haben auch Forderungen an die Regierung.

Von Julian Schmidt-Farrent, Michael Kläsgen und Helena Ott

Nach dem Corona-Gipfel sollen nun stufenweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft treten. Anvisiert wird ein mögliches Ende aller Auflagen am 20. März an, wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Zahlreiche Maßnahmen wie die Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen, Gastronomie oder Verkehrsmitteln und das Vorzeigen von Impf-, Genesenen- oder Testnachweisen dürfen nur noch bis zum 19. März angewandt werden. Auch Zuschauerhöchstgrenzen oder Obergrenzen für private Treffen, ob geimpft oder nicht geimpft, müssten nach diesem Datum wegfallen. Die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, entfällt ebenfalls. Auch danach soll aber ein "Basisschutz" mit Maskenpflicht in Innenräumen, Bussen und Bahnen sowie mit Tests möglich sein. Hier die wichtigsten Regeln, wie die Wirtschaft öffnet und was einzelne Akteure nun erwarten.

Einzelhandel

Die in vielen Bundesländern schon aufgegebene Zugangsregel nur für Geimpfte und Genesene (2G) im Einzelhandel soll bundesweit entfallen, vorgeschrieben bleiben sollen aber medizinische Masken. Der Handelsverband Deutschland (HDE) reagiert erleichtert auf die Beschlüsse. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschlands (HDE), Stefan Genth, spricht sich wie andere Interessenvertreter für eine allgemeine Impfpflicht aus. Die Impfung sei das vielversprechendste Instrument gegen Corona. "Deshalb muss der Bundestag hier jetzt entschlossen handeln", sagt Genth. Die Freiwilligkeit habe leider nicht weit geführt. Der Verband der Textil-, Schuh- und Lederwarenhändler bemängelt, dass die Lockerungen zu spät kämen. Timm Homann, Geschäftsführer des Textilunternehmens Ernsting's Family, ärgert sich über das Wort "Lockerungen": "Wir betrachten mit Fassungslosigkeit, dass die Politik völlig falsche, unnötige Maßnahmen wie beispielsweise die 2-G-Pflicht nun unter dem Begriff ,Lockerung' aufhebt." Er befürchtet, dass "diese unsinnigen Maßnahmen" künftig bei steigenden Zahlen wieder Einsatz finden. Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des Baumärkte-Verbands sagt, es sei längst wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Einzelhandel generell, vor allem aber Bau- und Gartenfachmärkte "zu den sichersten Einkaufsflächen gehören".

Logistik

Der Vorstandsvorsitzende des Logistikverbands, Thomas Wimmer, erwartet, dass die Erleichterungen und die Rückkehr aus dem Home-Office sich positiv auf die Lieferketten auswirken. Das größere Problem sei der Personalmangel aufgrund von Infektionen oder Quarantänezeiten für Kontaktpersonen, und das werde sich mit den geplanten Lockerungen nicht ändern. Zumindest für die Quarantäne von Kontaktpersonen sollte es seiner Meinung nach ebenfalls Erleichterungen geben, sobald es die Infektionslage erlaubt.

Restaurants und Hotels

Auch wer nicht geimpft ist, soll ab dem 4. März wieder ins Restaurant dürfen. Hotels sollen dann ebenfalls wieder allen offenstehen. Voraussetzung ist die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises oder eines negativen Tests (3G). "Es ist jetzt endlich eine positive Perspektive da", sagt Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. "Die Politik muss jetzt jedoch auch dafür sorgen, dass das Land im Herbst bestmöglich aufgestellt ist." Sie begrüßt ausdrücklich auch die Verlängerung der Überbrückungshilfen und der Sonderregelungen zur Kurzarbeit. Catering-Firmen und Tagungshotels beispielsweise würden so schnell wegen der Absage vieler Konferenzen und Kongresse nicht wieder auf die Beine kommen. Das Veranstaltungsgeschäft benötige eine Vorlaufzeit.

Veranstalter, Stadien, Clubs

Bei Großveranstaltungen auch im Sport sollen vom 4. März an mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) zugelassen werden können als bisher: drinnen maximal 6000 Menschen bei einer Auslastung von 60 Prozent, draußen höchstens bis zu 25 000 Menschen. Diskotheken und Clubs dürfen wieder öffnen, allerdings zunächst nur für Genesene und Geimpfte mit zusätzlichem Test oder Booster-Impfung (2G plus).

Die Münchner Hochzeitsplanerin Marina Fuchs freut sich: "Die Leute sagen nach zwei Jahren: Irgendwie müssen wir jetzt feiern!" Die Hochzeitsbranche werde regelrecht überrannt. Einige Kollegen seien schon seit Monaten für das gesamte Jahr ausgebucht, auch ihr Postfach fülle sich mit kurzfristigen Anfragen für den Sommer.

Für den Veranstaltungstechniker Borhen Azzouz aus Hamburg ist es das lang ersehnte "Umdenken" in der Corona-Politik. Aber er ist noch in Habachtstellung. Fallen die Beschränkungen für alle Großveranstaltungen Mitte März wirklich? "Fix ist noch gar nichts für mich", sagt der 38-Jährige. Der Juni ist in seinem Kalender noch leer, gerade einmal ein Auftrag. "Das war früher die Peak-Zeit, da konntest du eigentlich in einer Hängematte im Lager übernachten." Erst wenn sich Veranstalter sicher sind, würden sie wieder Events planen. Immerhin konnte Azzous seine drei Mitarbeiter in der Krise halten. Aber er rechnet mit einem akuten Fachkräftemangel, wenn das Geschäft wieder vollständig angelaufen ist. "Unsere Leute sind wie Schweizer Taschenmesser, eine Mischung aus IT-, Elektrofachkraft und Statiker". Während der Pandemie seien viele Kollegen von Gerüstbauern, Spediteuren oder IT-Unternehmen abgeworben worden.

Messen

Gelockert hat die Messe im Rheinland schon selbst: Tausende Besucher kosteten während der Süßwarenmesse in Köln Ende Januar Leckereien inmitten der Omikron-Welle - bei 3G und Hygienekonzept. "Wir sind zwei Jahre auf Betriebstemperatur geblieben", sagt Kölnmesse-Geschäftsführer Gerald Böse. Trotz Kurzarbeit und Sparmaßnahmen habe man die Mitarbeiter an Bord gehalten. Das zahle sich nun aus: Für die kommenden Events sucht Böse kein zusätzliches Personal, die Kölnmesse ist auf den Besucheransturm vorbereitet.

Bahn und Bus

Die Münchner und Berliner Verkehrsgesellschaften wie auch die Deutsche Bahn sind auf eine steigende Zahl von Fahrgästen vorbereitet. Schon jetzt beobachte man, wie mehr Leute auf Bus und Bahn umsteigen, sagt eine DB-Sprecherin. Auch die Buchungen im Fernverkehr stiegen wieder spürbar an. Die Bahn stellt sich mit mehr Sitzplatzkapazitäten darauf ein. Im Münchner ÖPNV liege die Zahl der Fahrgäste zwar noch bei knapp 70 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie. "Trotzdem fahren wir auf Wunsch der Politik nahezu das gesamte Angebot bei U-Bahn, Tram und Bus."

Bestattungen

Der Verband der Bestattungsunternehmen hält "eine umsichtige Öffnungsstrategie" für richtig - unter Beibehaltung des "Basisschutzes": Maskenpflicht, Hygienekonzepte, Tests und Abstandsregeln, vor allem im Sinne der Trauernden und der Trauerbegleitung. Menschlicher Beistand im Trauerfall lasse sich nur notgedrungen durch digitale Medien ersetzen. Auch wenn eine digitale Trauerfeier immer noch besser ist als keine Trauerfeier, ein Videochat besser als keine persönliche Beratung.