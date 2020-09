Viele Hybrid-Autos mit kombiniertem Elektro- und Verbrennungsmotor hätten eine zweifelhafte Klimabilanz, warnt die Deutsche Umwelthilfe. Sie dürften deshalb nicht gefördert werden, so die Forderung.

Von Markus Balser

In den Chefetagen der Autohersteller und den Staatskanzleien der Autoländer sitzt die Enttäuschung noch immer tief. Als die Regierung Anfang Juni das Konjunkturpaket verabschiedete, ging die größte Industrie des Landes weitgehend leer aus. Neue Milliardentransfers fanden in der großen Koalition keine Mehrheit, Bosse und Ministerpräsidenten wie Markus Söder (CSU), die Kaufprämien für Verbrenner gefordert hatten, waren düpiert. Doch vor allem in München lässt man seither nicht locker. Im Herbst sei ein "Update" für die Konjunkturprogramme nötig, stellte Söder vergangene Woche klar. Autobranche, Maschinenbau und Luftfahrt bräuchten weitere Hilfsmaßnahmen, signalisierte Bayerns Ministerpräsident und warnte eindringlich: Die eigentliche Schockwelle komme erst noch.

Gespannt erwartet die Industrie deshalb das schon in wenigen Tagen angesetzte nächste große Aufeinandertreffen von Branche und Politik. Am 8. September wollen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU), mehrere Minister, die Chefs der großen deutschen Autokonzerne VW, BMW und Daimler und ihre Betriebsräte sowie die Ministerpräsidenten der wichtigen Autostandorte per Video zusammenschalten. Formell geht es um ein Update der anderen Art: Das Treffen finde im Rahmen der Initiative "Konzertierte Aktion Mobilität" statt, erklärt der Branchenverband VDA, eines 2019 eingerichteten regelmäßigen Austauschs von Politik und Autobranche. Auf der Tagesordnung finden sich die Digitalisierung der Branche und das automatische Fahren. Gespräche über zusätzliche Hilfen seien bislang nicht geplant, sagt ein Insider.

Doch das könnte sich ändern. Denn die Industrie lässt keinen Zweifel daran, dass die Lage für die Branche mit 800 000 Jobs noch immer dramatisch ist. "Corona-Krise, Transformation durch den Umstieg auf alternative Antriebe sowie die Digitalisierung" stellten die deutsche Automobilindustrie vor die größte Herausforderung ihres Bestehens, warnte etwa VDA-Geschäftsführer Martin Koers am Mittwoch auf einem Autokongress in Leipzig. Die Lage habe sich stabilisiert, aber die Krise sei keineswegs vorbei. "Nun muss alles getan werden, um einen erneuten Einbruch bei Produktion und Nachfrage zu verhindern", forderte Koers.

Die Zahlen des Verbands für dieses Jahr sind dramatisch. Der VDA erwarte, dass im laufenden Jahr am Standort Deutschland 3,5 Millionen Autos produziert würden - 25 Prozent weniger als im Vorjahr. Von Januar bis Juli wurden auf dem Heimatmarkt 1,8 Millionen Pkw hergestellt. Das ist die niedrigste Zahl seit 1975. Und die Unternehmen bleiben skeptisch. Laut VDA-Umfrage erwartet jeder zweite Zulieferer erst 2022 wieder eine Rückkehr zum Niveau vor der Krise. Jobverluste könnten die Folge sein.

Auch Umweltverbände spüren, dass der Widerstand gegen zusätzliche Hilfen in der Politik schwindet. Wohl auch deshalb forderte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am Mittwoch von der Regierung ein Umsteuern der ganz anderen Art. Sie warf der Industrie vor, viele Hybridautos mit einem kombinierten Elektro- und Verbrennungsmotor hätten eine zweifelhafte Klimabilanz, sie dürften deshalb nicht weiter von der Politik gefördert werden.

Große Abweichungen zwischen offiziellen und real gemessenen Werten

Untersuchungen des verbandseigenen Emissions-Kontroll-Instituts hätten vier- bis siebenfach erhöhte CO₂-Realemissionen bei bezuschussten Fahrzeugen mit diesem Antrieb festgestellt. Bei den Modellen Mercedes A250 e, Porsche Cayenne E-Hybrid, Volvo XC40 T5 und Volvo XC90 T8 habe die DUH "dramatische Überschreitungen der offiziellen Werte" ermittelt - in der Spitze um mehr als 600 Prozent, teilte die Organisation mit. Die Bundesregierung solle die staatliche Förderung von klimaschädlichen Plug-In-Hybridfahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung sowie Kaufprämien sofort beenden, forderte die DUH. Wegen der hohen Abweichungen zwischen den offiziell angegebenen und real gemessenen Verbrauchs- und CO₂-Werten müssten zudem das Messverfahren umgestellt und die Werte künftig im realen Betrieb ermittelt werden.

Der VDA wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete die Untersuchung als Versuch, "eine moderne Antriebsart zu diffamieren". Seien die Akkus geladen, würden Hybridfahrzeuge bis zu 70 Kilometer emissionsfrei fahren. Mit leerer Batterie und im Sportmodus ergäben sich höhere Verbrauchswerte.