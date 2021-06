Von Caspar Busse, Elisabeth Dostert, Thomas Fromm und Michael Kläsgen

Nach langen Diskussionen ging es diese Woche endlich los: Von jetzt an dürfen auch Betriebs- und Werksärzte regulär impfen. Damit soll die Impfkampagne in Deutschland nochmal einen Schub erhalten, Impfzentren sowie Hausärzte sollen entlastet werden. Doch auch hier sind verspätete und nicht ausreichende Lieferungen des Impfstoffes das große Problem. Man könne schneller impfen, wenn mehr Vakzin da wäre, heißt es aus der Wirtschaft. Trotzdem haben viele Unternehmen in dieser Woche mit dem Impfen begonnen. Lufthansa zum Beispiel: In der ersten Woche stehen der Fluggesellschaft 2000 Impfdosen zur Verfügung, wurde mitgeteilt. Geimpft werden zunächst Kolleginnen und Kollegen, die persönlichen Kundenkontakt haben, beispielsweise Flugzeugbesatzungen oder Mitarbeitende an den Flughäfen.