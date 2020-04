Wird der Podcast nicht abgespielt, können Sie es auch unter diesem Link probieren.

Gefühlt gab es noch nie so viel Aufmerksamkeit und so viel Lobpreisung für Berufe, in denen es um die Fürsorge für Menschen geht: Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher.

Die Einen geben gerade alles, damit es so wenige Covid-19-Tote wie möglich gibt und werden dafür mit Applaus vom Balkon und Erwähnungen in Politikerreden bedacht. Die anderen sind Teil elterlicher Stoßgebete, man habe bisher krass unterschätzt, was Lehrkräfte und Erzieherinnen jeden Tag leisten.

Daneben gibt es aber auch noch viele, viele unbezahlte Care-Arbeiten - Kinder hüten, Eltern besuchen, sich in der Schule der Kinder engagieren, der Haushalt usw. Frauen leisten jeden Tag rund anderthalb Stunden mehr dieser Arbeiten als Männer. Und in der Corona-Krise sieht man diesen Gender-Care-Gap noch einmal stärker.

In diesem Plan-W-Podcast sprechen wir mit Marcus Jogerst-Ratzka, der eine Petition für die bessere Bezahlung von Pflegekräften gestartet hat. Und wir fragen die SZ-Redakteurin Barbara Vorsamer, wieso Care-Arbeit immer noch so schlecht oder gar nicht bezahlt ist und wie sich die Verhältnisse ändern könnten.

