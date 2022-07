Von Caspar Busse, Elisabeth Dostert, Jens Flottau, Max Hägler, Michael Kläsgen, Roland Preuß, Sonja Salzburger und Kathrin Werner

Die Arztpraxis hat zu, weil die Ärztin Corona hat. In der Kita ist mal wieder Notbetrieb - zu viele Erzieherinnen krank. Das Jubiläumsfest der Feuerwehr ist abgesagt, damit sich nicht noch mehr Feuerwehrleute anstecken. Die Kölner Verkehrs-Betriebe müssen wegen zu vieler kranker Fahrer einige Buslinien vorübergehend einstellen. Beim Lokalbahnbetreiber Metronom sind so viele Fahrer und Mitarbeiter in der Leitstelle in Celle Corona-positiv, dass Pendlerzüge ausfallen. Im Krankenhaus werden Operationen verschoben. Die Rolling Stones sagen Konzerte ab, weil Mick Jagger sich angesteckt hat. Am Flughafen ist sowieso Chaos. Sogar die Fleischtheke im Supermarkt hat zu, alle Verkäufer haben Covid. Und beim Sommerfest des Autoindustrieverbands VDA in Berlin musste sich die Gastgeberin entschuldigen lassen: Verbandspräsidentin Hildegard Müller hatte vor der Party zwei Streifen auf ihrem Schnelltest entdeckt.