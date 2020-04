Die alten Pausenräume in der Honda-Fabrik in Wuhan sind zu, gegessen wird nun abgeschirmt.

In China fährt die Wirtschaft schon wieder hoch? Na ja. Ein Besuch in einem Autowerk in Wuhan zeigt, was schon geht - und was noch nicht.

Die gute Nachricht ist: Selbst am Ursprungsort des Coronavirus arbeiten sie wieder. "Unsere Auslastung liegt aktuell bei 98 Prozent", sagt Li Shiquan, Leiter des Honda-Werks in Wuhan. "Die Abwesenden sind entweder schwanger oder haben Urlaub." 1237 Fahrzeuge laufen derzeit täglich vom Band, wie eine Leuchttafel anzeigt. Vor Kurzem stand hier noch alles still. Erst nach sieben Wochen erteilte die Regierung die Erlaubnis, die Zwangspause zu beenden. Die Honda-Fabrik in Wuhan ist das letzte Werk, das in China wieder hochgefahren wurde. "Wir öffneten am 16. März. Seit 6. April haben wir fast die alte Produktionskapazität erreicht", sagt Fabrikdirektor Li.