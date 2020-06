Ein Devisenhändler steht mit Mundschutz an einer elektronische Anzeigetafel im Handelsraum der Kookmin Bank in Seoul, Südkorea.

Die Wirtschaft in der Welt liegt wegen Corona am Boden. Doch die Aktienkurse steigen und steigen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Börsen die Zukunft korrekt voraussagen. Besser aber, man stellt sich auf das Gegenteil ein.

Gerade in diesen Tagen sollte man sich daran erinnern, dass Börsenkurse nicht die Wirklichkeit wiedergeben, sondern Meinungen kundiger (oder auch weniger kundiger) Leute über die künftige Wirklichkeit. Oder, um die Wendung des Ökonomen John Maynard Keynes zu verwenden: Mit Aktien zu spekulieren ist wie an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, bei dem es darum geht, was andere über den Wert von Unternehmen denken.