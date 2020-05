Ein Kampf zwischen Auf und Ab: An den Börsen ist derzeit nichts mehr so wie zuvor.

Weltweit mehr als drei Millionen Infizierte, mehr als 200 000 Tote, Stillstand des öffentlichen Lebens, 36 Millionen Arbeitslose in den USA, zehn Millionen Kurzarbeiter in Deutschland. Die größte Wirtschaftskrise seit 1929 hat auch die Börsen erschüttert, wie könnte es anders sein. Binnen weniger Tage stürzten die Aktienkurse im März um 35 bis 40 Prozent ab. Seltsamerweise haben sie ihre Verluste seitdem bis zur Hälfte wiedergutgemacht. So als wäre die Corona-Krise nur halb so schlimm.