Von Max Hägler

Es gab manchen Unmut über die Unternehmensführung und heftige Debatten um den richtigen Kurs, das schon. Aber die Nachricht am Donnerstagabend überraschte dann doch: Mitten in einem großen Konzernumbau verliert der Automobilzulieferer Continental seinen Vorstandschef. Wie der niedersächsische Konzern am späten Abend mitteilte, wolle Elmar Degenhart "sein Mandat aus Gründen unmittelbar notwendiger, gesundheitlicher Vorsorge zum 30. November 2020" niederlegen. Sein Vertrag wäre eigentlich bis August 2024 gelaufen. "Nach bis zuletzt großer Kraftanstrengung zum Wohle unserer Organisation" sei ihm jüngst bewusst geworden, dass er sich unverzüglich um seine Gesundheit zu kümmern habe, ließ sich der 61-Jährige in der Nacht zum Freitag zitieren. Nach Angaben eines Sprechers befindet sich Degenhart allerdings nicht in einer unmittelbaren Notlage oder etwa im Krankenhaus.

Wie die gesamte Autobranche steht der niedersächsischen Dax-Konzern derzeit unter massivem Druck: Der Technologiewandel - vermehrte Elektroantriebe und die Digitalisierung - sowie die zurückgehende Nachfrage nach Fahrzeugen belasten schon seit längerem das normale Geschäft. Der nach Bosch und Denso drittgrößte Autozulieferer der Welt produziert so ungefähr alle Teile, die in Fahrzeugen gebraucht werden, von ABS-Geräten über Fahrassistenzysteme bis hin zu Reifen. Die Corona-Krise ist dabei nicht der Grund für die Schwierigkeiten, sondern nur ein Verstärker, so wie überall in dieser Industrie. So betrug der Nettoverlust Ende des vergangenen Jahres 1,2 Milliarden Euro. Bereits damals beschloss die Unternehmensführung einen harten Sparkurs, der in diesem September noch einmal verschärft wurde: Nun sind insgesamt 30 000 der bislang 232 000 Jobs von "Veränderungen" betroffen. Damit sind Umschulungen gemeint und Verlagerungen. Aber auch betriebsbedingte Kündigungen will das Management explizit nicht ausschließen.

Von der Streichung bedroht sind dabei auch traditionelle Standorte - was zuletzt zu einem harten Proteststurm führte. Vor allem die geplante Schließung des Reifenwerks in Aachen sorgt für Unmut in der Öffentlichkeit und in der Politik: Die Sparte ist eigentlich ertragreich, die Fabrik recht modern, aus Arbeitnehmersicht gibt es keinen Grund zum Abwickeln. Auf einer Gegendemo der Gewerkschaft sprach denn auch Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Armin Laschet von "kaltem Kapitalismus", den das Conti-Management hier an den Tage lege. Harte Worte für Degenhart, der bislang eigentlich das Einvernehmen mit den Arbeitnehmern suchte.

Von Seiten der Eigentümer hingegen wurde Degenhart zuletzt manchmal mangelnde Kraft und Entschlossenheit beim Durchsetzen des Sparkurses vorgeworfen. Vorwürfe von allen Seiten - eine herausfordernde Situation für den promovierten Ingenieur, der von einem leisen Charakter ist. Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle stellte dem scheidenden Chef am Donnerstagabend dennoch, oder deswegen, ein Zeugnis mit Bestnote aus - und erinnerte an dessen Gesamtleistung, nicht jedoch an die aktuellen Schwierigkeiten: "Als Führungskraft und Mensch ist Elmar Degenhart ein Vorbild des von ihm geprägten Continental-Führungsgrundsatzes: Werte schaffen Wert."

Kurzfristig soll nun der Aufsichtsrat zusammenkommen, um einen Nachfolger zu bestimmen. Viele spricht dabei für Nikolai Setzer. Er war Trainee bei Conti und hat sich mittlerweile zum Chef des Autozuliefer-Kerngeschäfts hochgearbeitet. Er kennt das Auf und Ab aus erster Hand: Wie Degenhart ist er im Jahr 2009 in den Vorstand berufen worden.