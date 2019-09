Die Ferienfluggesellschaft Condor befindet sich nach SZ-Informationen in Verhandlungen über den Einstieg eines großen Finanzinvestors. Die Gespräche sind Branchenkreisen zufolge offenbar weit fortgeschritten. Ein möglicher Verkauf an die Lufthansa wäre dann schnell vom Tisch. Das Unternehmen bestätigte lediglich, Gespräche mit möglichen Investoren würden laufen. Auch die deutschen Reiseveranstalter des Konzerns suchen händeringend nach neuen Geldgebern, um eine Insolvenz zu vermeiden.

Condor kämpft ums eigene Überleben, nachdem die britische Muttergesellschaft Thomas Cook in der Nacht auf Montag Insolvenz angemeldet und den Geschäftsbetrieb eingestellt hat. Im Gegensatz zu den anderen Fluggesellschaften des Konzerns hat Condor den Flugbetrieb bislang aufrechterhalten. In der Branche hieß es, Condor habe sich zuletzt ein finanzielles Polster zugelegt, als sich abzeichnete, dass der Rettungsplan für die Gruppe scheitern würde. Die Barreserven helfen Condor nun, alle Flüge weiter anzubieten, obwohl die Lieferanten für ihre Dienste sofortige Zahlung verlangen und rund ein Drittel der Kunden wegfallen, nachdem die Airline keine Gäste der Thomas-Cook-Reiseveranstalter mehr in den Urlaub befördert.

Auch die von Condor beantragte staatliche Bürgschaft für einen Kredit in Höhe von angeblich 200 Millionen Euro ist dazu gedacht, den Flugbetrieb in einer Übergangsphase sicherzustellen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag, sein Ministerium werde "in den nächsten Tagen" über die Anfrage entscheiden. Condor sei durch die Schwierigkeiten der Muttergesellschaft in die aktuelle Lage geraten. "Es sind keine hausgemachten Probleme", sagte Altmaier.

Rolf Mützenich, Fraktionschef der SPD, signalisierte im Falle von Staatshilfen die Unterstützung seiner Fraktion. Falls das Wirtschafts- und Finanzministerium wie in vergleichbaren Fällen auch helfen könnten, "die Nöte der Menschen, die bei Condor arbeiten, zu lindern", würde die Fraktion ihnen keine Steine in den Weg stellen.

Die Bundesregierung hatte im August 2017 während des Air-Berlin-Insolvenzverfahrens für einen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro gebürgt, damit die Airline weiterfliegen konnte. Sie stellte den Flugbetrieb dann im November 2017 ein, große Teile wurden aber von anderen übernommen. Ob der denkbare Verkauf von Condor ohne eigenes Insolvenzverfahren stattfinden kann, ist unklar. Das Unternehmen muss verhindern, dass mögliche Forderungen aus der Thomas-Cook-Insolvenz den eigenen Fortbestand gefährden. Außerdem muss sie womöglich zumindest zeitweise die Flotte verkleinern, nachdem die Thomas-Cook-Passagiere wegfallen. Condor könnte innerhalb eines Insolvenzverfahrens Flugzeuge leichter an die Leasingunternehmen zurückgeben.

Der Einstieg der Lufthansa bei Condor ist in weite Ferne gerückt

Dem Vernehmen nach finden angesichts der Verhandlungen mit dem Finanzinvestor keine Gespräche statt. Lufthansa hatte im Frühjahr ein unverbindliches Angebot für Condor abgegeben, bevor Thomas Cook den Verkaufsprozess stoppte und sich für ein Rettungspaket unter der Führung des chinesischen Konzerns Fosun entschied.

Der Reiseveranstalter Thomas Cook GmbH bestätigte am Dienstag, auch er sei "in intensiven Gesprächen mit möglichen Kapitalgebern und allen zuständigen Gremien auf Regierungsebene in Berlin und Wiesbaden". Stefanie Berk, die Vorsitzende der Geschäftsführung, sagte: "Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern." Man habe zwar auf Notgeschäftsführung umgestellt, aber noch keinen Insolvenzantrag gestellt.

Es sei auch ein staatlicher Überbrückungskredit beantragt worden. In London ist unterdessen die Debatte über die Verantwortung des Thomas-Cook-Managements voll entbrannt. Der britsche Premierminister Boris Johnson kritisierte die hohen Vergütungen der Firmenspitze. Er frage sich, ob die Führungskräfte sich hohe Summen genehmigen sollten, wenn ein Unternehmen derart den Bach heruntergehen könne. Die britische Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom kündigte eine Untersuchung an: Die Regierung wolle prüfen, ob Fehler des Managements den Zusammenbruch des Reiseveranstalters verursacht hätten. Führungskräfte mit derart beachtlichen Vergütungen müssten schließlich verantwortungsvoll handeln. Thomas-Cook-Chef Peter Fankhauser verdiente 8,3 Millionen Pfund (9,4 Millionen Euro), seit er den Vorstandsvorsitz vor fünf Jahren übernahm. Seine Vorgängerin Harriet Green kam während ihrer beiden Jahre auf knapp fünf Millionen Pfund.

Die britische Flugbehörde organisierte am Dienstag die Heimkehr von etwa 16 000 der 150 000 gestrandeten Urlauber aus Großbritannien. Die Regierung in London rechnet damit, dass die Aktion bis zu 100 Millionen Pfund kosten dürfte.