Nach der Krise läuft es wieder bei der Ferienfluggesellschaft. Neue Flugzeuge werden bestellt. Doch nun steht ein delikater Wechsel an der Unternehmensspitze an.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Eigentlich ist es ja nicht üblich, dass Firmenchefs ihren Nachfolgern Tipps mit auf den Weg geben, zumindest nicht öffentlich. Kommt in der Regel nicht gut an, denn die neuen Chefs wollen ja ihr eigenes Profil entwickeln und nicht immer daran gemessen werden, was ihre Vorgänger für richtig gehalten haben. Ralf Teckentrup, 65, aber, Chef der mittlerweile wieder sehr erfolgreichen Ferienfluggesellschaft Condor, macht eine kleine Ausnahme. Anfang nächsten Jahres wird ihn Peter Gerber, 59, ablösen, der praktisch seine ganze Karriere im Lufthansa-Konzern verbracht hat und bis vor kurzem Chef der Tochtergesellschaft Brussels Airlines war. Was also tun demnächst bei Condor? "Einfach drei Nullen wegstreichen", empfiehlt Teckentrup.