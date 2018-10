28. Oktober 2018, 21:01 Uhr Computerkonzern IBM will Red hat übernehmen

Von Reuters, New York

Der Computerkonzern IBM hat am Sonntag die komplette Übernahme des Softwareunternehmens Red Hat angekündigt. Beide Unternehmen hätten eine definitive Vereinbarung erreicht, nach der IBM alle Stammaktien von Red Hat für 190 Dollar je Anteilsschein in bar übernehme, teilte IBM am Sonntag mit. Damit werde Red Hat mit rund 34 Milliarden Dollar bewertet. Die Übernahme sei von den Geschäftsführungen beider Unternehmen gebilligt worden. Sie hänge aber von der Zustimmung der Red-Hat-Aktionäre ab. IBM rücke damit zur weltweiten Nummer 1 der Hybrid-Cloud-Anbieter auf.

Red Hat soll den Angaben zufolge als Einheit innerhalb des Hybrid-Cloud-Teams von IBM arbeiten. Außerdem solle Red Hat weiterhin von Jim Whitehurst und seinem Management geleitet werden. Whitehurst werde zudem in die IBM-Führung integriert. Red Hat mit Sitz in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina ist vor allem durch sein Open-Source-Betriebssystem Linux bekannt, das mit Microsofts Windows konkurriert.