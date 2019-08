Hannover/Köln (dpa/lni) - Größer als in der Vergangenheit, mit mehr Ausstellern und mehr Standfläche will sich Niedersachsen auf der diesjährigen Gamescom in Köln präsentieren. "Diese junge Branche hat großes Potenzial, das in Niedersachsen noch lange nicht ausgeschöpft ist", sagte Roman Winkler von der Film- und Mediengesellschaft Nordmedia. Gemeint ist die Gaming-Branche mit ihren Spieleentwicklern, aus der Computer- und Videospiele hervorgehen. Langfristig soll Niedersachsen für diese Experten ein attraktiver Standort werden. Nordmedia fördert seit 2011 im Auftrag der Landesregierung Spieleentwickler bei der Umsetzung ihrer Ideen in konkrete Computer- und Videospiele.