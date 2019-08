Halle (dpa/sa) - 15 Aussteller aus Sachsen-Anhalt wollen sich erstmals auf der Spielemesse Gamescom in Köln präsentieren. Auf rund 50 Quadratmetern stellen sich bei dem Branchentreff etwa Technologie- und Spieleentwickler, aber auch Verband- und Hochschulvertreter vor. "Die Games-Branche entwickelt sich zu einem Innovationsmotor für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt", sagte Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Donnerstag in Halle.