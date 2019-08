Essen (dpa) - Computerspiele in Deutschland: Um herauszufinden, was, wann und wieviel gespielt wird, suchen Forscher der Universität Duisburg-Essen Freiwillige für eine Umfrage oder eine mehrstündige Untersuchung. "Wer ist überhaupt ein Gamer, und was für Fähigkeiten braucht es dazu? Wir wollen uns ein umfassendes Bild machen und suchen deshalb Videospieler aus ganz Deutschland", sagt Studienleiter und Kognitionspsychologe Magnus Liebherr vom Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie. Alle, die gerne zocken, können zum einen an einer zehnminütigen Online-Umfrage (http://udue.de/wasspieltdeutschland) teilnehmen. "Alter, Geschlecht oder die Häufigkeit des Spielens ist egal", so Liebherr.