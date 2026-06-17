Es gab mal eine Zeit, da war das Handy nur zum Telefonieren da und maximal zum SMS-Tippen. Niemand musste ständig erreichbar sein. Weder das Wort „Pushnachrichten“ war erfunden, noch das Doomscrolling, mit dem sich die Nutzer also ständig schlechte Nachrichten reinzogen. Gut 20 Jahre ist das jetzt her, das iPhone von Apple kam 2007 auf den Markt, und seither ist das Klugtelefon, wie manche das Smartphone spöttisch nannten, für viele Menschen so essenziell, dass sie es kaum noch aus der Hand geben wollen.