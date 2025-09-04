Ein Jahr lang war Unicredit-Chef Andrea Orcel in Frankfurt vor allem durch nüchterne Pflichtmeldungen präsent: Immer dann, wenn er seinen Anteil an der Commerzbank aufstockte – mal zu erwartbaren, mal zu überraschenden Zeitpunkten. Aufsehen erregte das jedes Mal. Denn nicht nur der Betriebsrat, sondern auch das Management der Commerzbank und sogar die Bundesregierung lehnen eine Übernahme der zweitgrößten deutschen Privatbank bislang ab, und das zunehmend deutlich. Orcel hingegen möchte mit der Übernahme der Commerzbank einen europäischen Bankenriesen schmieden, der helfen soll, den gesamten Kontinent nach vorn zu bringen.
CommerzbankDie halbherzige Charmeoffensive des Unicredit-Chefs
- Unicredit-Chef Andrea Orcel tritt erstmals öffentlich in Frankfurt auf und bekräftigt sein Interesse an der Commerzbank-Übernahme trotz Ablehnung der Bundesregierung.
- Orcel verspricht, das Filialnetz nicht anzutasten und weniger Arbeitsplätze abzubauen als befürchtet, kritisiert aber die hohe Kosten-Ertrags-Quote der Commerzbank.
- Die Unicredit kontrolliert bereits 29 Prozent der Commerzbank-Anteile, ab 30 Prozent wäre ein offizielles Übernahmeangebot verpflichtend.
Andrea Orcel tritt in Frankfurt erstmals seit Bekanntwerden der Übernahmepläne vor einem Jahr öffentlich auf – und macht klar, dass er an der Commerzbank dranbleibt. Die Ablehnung der Bundesregierung scheint ihn nicht aufzuhalten.
Von Meike Schreiber
