Andrea Orcel tritt in Frankfurt erstmals seit Bekanntwerden der Übernahmepläne vor einem Jahr öffentlich auf – und macht klar, dass er an der Commerzbank dranbleibt. Die Ablehnung der Bundesregierung scheint ihn nicht aufzuhalten.

Von Meike Schreiber

Ein Jahr lang war Unicredit-Chef Andrea Orcel in Frankfurt vor allem durch nüchterne Pflichtmeldungen präsent: Immer dann, wenn er seinen Anteil an der Commerzbank aufstockte – mal zu erwartbaren, mal zu überraschenden Zeitpunkten. Aufsehen erregte das jedes Mal. Denn nicht nur der Betriebsrat, sondern auch das Management der Commerzbank und sogar die Bundesregierung lehnen eine Übernahme der zweitgrößten deutschen Privatbank bislang ab, und das zunehmend deutlich. Orcel hingegen möchte mit der Übernahme der Commerzbank einen europäischen Bankenriesen schmieden, der helfen soll, den gesamten Kontinent nach vorn zu bringen.