Die Übernahme der Commerzbank könnte für die italienische Großbank Unicredit ein juristisches Nachspiel haben. Nach Informationen der SZ prüft die Kanzlei Bayer Krauss Hüber, ob sich Unicredit beim freiwilligen Übernahmeangebot unzulässigerweise mit den Investmentbanken Jefferies und Nomura abgestimmt hat. Die Kanzlei sondiert derzeit das Interesse institutioneller Investoren, sich gerichtlich gegen Unicredit zur Wehr zu setzen. Dabei sollen wohl auch Hedge-Fonds angesprochen werden, die sich auf solche Klagen spezialisiert haben.

Hätten sie Erfolg, könnte das die Pläne von Unicredit-Chef Andrea Orcel deutlich verzögern oder zumindest verteuern. Die Kanzleipartner sind keine Novizen auf diesem Gebiet, sondern haben bereits mehrmals Ausdauer bei spektakulären Aktionärsklagen bewiesen, unter anderem nach der Pleite des Deutsche-Bank-Kunden Leo Kirch und bei der Postbank-Übernahme durch die Deutsche Bank. Beide Klagen wurden in der Fachwelt zeitweise als aussichtslos eingestuft: Jahre später aber musste die Deutsche Bank den Klägern viele hundert Millionen Euro nachzahlen. Auch die Übernahme der Hypovereinsbank durch Unicredit vor zwanzig Jahren war bereits Anlass für eine Milliardenklage.

Das Vorgehen von Unicredit bei der Commerzbank diesen Sommer hatte viel Aufsehen erregt. Nach dem Einstieg der Italiener bei der Commerzbank im September 2024 hatte Unicredit den Anteil zunächst schrittweise ausgebaut, um im Frühsommer 2026 dann ein freiwilliges Angebot vorzulegen: ohne Prämie und nur in Form eigener Aktien. Nach eigener Aussage rechnete Unicredit angeblich damit, dass kaum Aktionäre das Angebot annehmen würden, was sich dann jedoch schnell als falsch herausstellte.

Beim Aufbau der Beteiligung hatte Unicredit mehrere Investmentbanken eingeschaltet, die Commerzbank-Aktien hielten oder über Vereinbarungen darauf zugreifen konnten. Als das Angebot vorlag, reichten die Investmentbanken diese Aktien überraschend ein, obwohl sie sie diese an der Börse teurer hätten verkaufen können. Der Anteil der Mailänder stieg dadurch Anfang Juli auf knapp 50 Prozent. Ein Pflichtangebot, das ab 30 Prozent fällig geworden wäre und in der Regel teurer ist, konnte Unicredit so umgehen.

Die Commerzbank wandte sich daraufhin an die Finanzaufsicht Bafin und bat um Prüfung der Vorgänge. Sie hegte unter anderem den Verdacht, dass es Absprachen zwischen Unicredit und ihren Geschäftspartnern über den Beteiligungsaufbau gegeben habe. Denn eigentlich ist es so: Wer die Kontrolle über ein Unternehmen übernimmt, muss auch den übrigen Aktionären einen fairen Ausstieg anbieten, was Orcel mithilfe der zwei Investmentbanken umschiffte.

Die Bafin verhängte später zwar ein Bußgeld gegen Nomura wegen verspäteter Stimmrechtsmitteilungen. Dem Vernehmen nach hat sie eine Prüfung inzwischen jedoch abgeschlossen, ohne Hinweise auf weitere Verstöße zu finden. In Fachkreisen herrscht die Auffassung vor, Unicredit habe lediglich rechtliche Lücken geschickt genutzt.

Hätten die Kläger Erfolg, könnte es teuer werden

Jan Bayer von Bayer Krauss Hüber sieht das anders. „Nach unserer Auffassung dürfte hier ein Acting in Concert von Unicredit mit den beiden Investmentbanken Jefferies und Nomura vorliegen“, sagte er der SZ. Eine solche Abstimmung liege nach dem Wertpapierübernahmegesetz auch dann vor, wenn der Bieter mit anderen Parteien zusammenwirke, um das Geschäftsmodell der „Zielgesellschaft“ dauerhaft und wesentlich zu verändern. Diese Absicht ergebe sich aus den Ausführungen der Unicredit in der Angebotsunterlage. Darin strebt Unicredit eine tiefgreifende Veränderung der Commerzbank-Strategie an.

Die Abstimmung ergibt sich nach Bayers Auffassung nicht aus den für die Übernahme eingesetzten Finanzderivaten selbst. „Das sind Standarddokumente“, sagte er. Dafür spreche vielmehr die mutmaßlich enge Zusammenarbeit: vorgelagerte Vereinbarungen, wohl nachträgliche Änderungen der Finanzderivate nach den Wünschen der Unicredit und eine minutiöse Überwachung des Beteiligungsaufbaus. „Man muss sich die ökonomische Realität anschauen. Ein so komplizierter Beteiligungsaufbau erfolgt im wahren Leben nicht dadurch, dass Unicredit mal eben ein paar Formulare bei den Investmentbanken unterzeichnet hat“, so Bayer. Das gelte besonders für die Einlieferung der Aktien in das Umtauschangebot. Aufsicht und Gerichte würden sich die Dokumente und Kommunikation vorlegen lassen müssen, die den tatsächlichen Ablauf des Beteiligungsaufbaus belegen.

Könnten die Kläger nachweisen, dass Unicredit und die Investmentbanken abgestimmt gehandelt haben, hätten die Minderheitsaktionäre, die Aktien ins Angebot eingeliefert haben oder eingelieferte Aktien halten, Anspruch auf die Nachzahlung einer Prämie. Die Höhe orientiert sich dann an dem höchsten Preis, den die zusammenwirkenden Parteien für Commerzbank-Aktien gezahlt haben. Mit anderen Worten: Es könnte teuer werden für Unicredit.

Unicredit weist die Vorwürfe zurück

Noch weitreichender: Unicredits Aktionärsrechte könnten suspendiert werden, weil ein notwendiges Pflichtangebot nicht ordnungsgemäß veröffentlicht wurde, so Bayer. Daraus folgert er, dass die Commerzbank einem Antrag der Unicredit auf eine außerordentliche Hauptversammlung nicht nachkommen dürfte. Ob sich dies so rasch gerichtlich durchsetzen lässt, steht allerdings in den Sternen, denn Unicredit will bereits für Anfang des Jahres eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Bei Unicredit legt man Wert darauf, dass alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Sämtliche Instrumente seien entsprechend den Transparenzvorschriften gemeldet worden, teilte die Bank mit. Falls eine Zurechnung von Stimmrechten erforderlich gewesen wäre, hätte dies in der von der Bafin geprüften Angebotsunterlage angegeben werden müssen. Der Bafin seien sämtliche Verträge über Instrumente einschließlich etwaiger Nebenabreden vorgelegt worden, Beanstandungen habe es keine gegeben. Weder Nomura noch Jefferies wollte sich dazu äußern.