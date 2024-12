Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp über eine drohende Übernahme durch die Unicredit, darüber, was sie von der neuen Regierung erwartet und ob ihr Elternhaus bei der Karriere geholfen hat.

Interview von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Seit Anfang Oktober ist Bettina Orlopp Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, als erste Frau in diesem Amt. Es könnte aber auch sein, dass sie als die Commerzbank-Chefin mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichte eingeht, und zwar dann, wenn Unicredit die Commerzbank doch noch übernimmt. Das Gespräch im Commerzbankturm in Frankfurt findet nachmittags statt. Es ist bereits dunkel und man sieht von den oberen Etagen die Lichter der Stadt.