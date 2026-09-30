Nach dem erbitterten Kampf um die Unabhängigkeit der Commerzbank signalisiert ihr Betriebsrat eine konstruktive Haltung gegenüber der italienischen Großbank Unicredit. „Wir haben erbittert gekämpft – jetzt lasst uns zusammen den ‚Europäischen Champion‘ schaffen“, sagte Konzernbetriebsratschef Sascha Uebel der SZ. Er wünsche sich, dass sich die Managements beider Banken zeitnah zusammensetzten – und zwar so, „dass Ruhe reinkommt“.
Commerzbank/UnicreditCommerzbank-Betriebsratschef schlägt versöhnliche Töne an
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Zwei Jahre hat Sascha Uebel für die Unabhängigkeit der Commerzbank gekämpft, nun will der Betriebsratschef mit der italienischen Großbank Unicredit kooperieren. Vor einer Sache warnt er aber.
Von Claus Hulverscheidt und Meike Schreiber, Frankfurt, Berlin
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