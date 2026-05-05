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Commerzbank/UnicreditEine Offerte aus Mailand, die gar nicht mal so schön ist

Lesezeit: 4 Min.

Der Commerzbank-Turm in Frankfurt: Reden hier bald die Italiener mit?
Der Commerzbank-Turm in Frankfurt: Reden hier bald die Italiener mit? Christoph Hardt/imago/Future Image

Das Übernahmeangebot der italienischen Großbank für die Commerzbank liegt unter dem Börsenkurs. Aber Unicredit-Chef Orcel sagt, er habe einen langen Atem. Lässt sich die Übernahme noch verhindern?

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Fast zwei Jahre lang hat die Commerzbank-Führung nun schon ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht, Betriebsräte haben protestiert, die Bundesregierung legte ihr Veto gegen die Übernahmepläne durch die italienische Unicredit ein. Am Montag hatten zunächst die Unicredit-Aktionäre dem Plan für die notwendige Kapitalerhöhung zugestimmt. Von diesem Dienstag an richtet sich der Blick nun auf die Aktionäre der zweitgrößten deutschen Privatbank, denn nun hat Unicredit ihr Übernahmeangebot auch offiziell eingereicht.

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