Fast zwei Jahre lang hat die Commerzbank-Führung nun schon ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht, Betriebsräte haben protestiert, die Bundesregierung legte ihr Veto gegen die Übernahmepläne durch die italienische Unicredit ein. Am Montag hatten zunächst die Unicredit-Aktionäre dem Plan für die notwendige Kapitalerhöhung zugestimmt. Von diesem Dienstag an richtet sich der Blick nun auf die Aktionäre der zweitgrößten deutschen Privatbank, denn nun hat Unicredit ihr Übernahmeangebot auch offiziell eingereicht.