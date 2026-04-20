Unicredit-Chef Andrea Orcel hat in den vergangenen Monaten immer wieder durchblicken lassen, was er von den Erfolgen der Commerzbank hält: eher wenig. Im Grunde seit jenem Herbst 2024, als er erstmals Anteile an dem Frankfurter Institut erwarb und dann schrittweise aufstockte. Gleichzeitig betonte er stets, er wolle gemeinsam etwas aufbauen – und gewiss nicht gegen den Willen der Bundesregierung, die sich immer wieder dagegen aussprach.
Commerzbank-ÜbernahmeJetzt wird’s offen feindlich
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Unicredit-Chef Orcel stellt der Commerzbank ein vernichtendes Zeugnis aus und macht damit klar: Die Zeit der höflichen Annäherung ist vorbei. Die Sache entwickelt sich längst zu einem der härtesten Banken-Übernahmekämpfe in Europa.
Von Meike Schreiber
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