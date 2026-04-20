Unicredit-Chef Andrea Orcel hat in den vergangenen Monaten immer wieder durchblicken lassen, was er von den Erfolgen der Commerzbank hält: eher wenig. Im Grunde seit jenem Herbst 2024, als er erstmals Anteile an dem Frankfurter Institut erwarb und dann schrittweise aufstockte. Gleichzeitig betonte er stets, er wolle gemeinsam etwas aufbauen – und gewiss nicht gegen den Willen der Bundesregierung, die sich immer wieder dagegen aussprach.