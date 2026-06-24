Am Montag dieser Woche unternahm die Bundesregierung noch einmal den verzweifelten Versuch, Andrea Orcel mit Drohgebärden und Imponiergehabe das Fürchten zu lehren. Der Bund werde seine Zwölf-Prozent-Beteiligung an der Commerzbank nicht verkaufen. Der Chef des Mailänder Finanzkonzerns Unicredit brauche also gar nicht darauf zu hoffen, bei dem Frankfurter Geldhaus bald durchregieren oder es gar von der Börse nehmen zu können, ließen sich namentlich nicht genannte Regierungsvertreter von der Nachrichtenagentur Reuters zitieren. Und überhaupt: Man lehne die aggressiven Übernahmepläne der Italiener weiter kategorisch ab.
Commerzbank/UnicreditPlan B für die Commerzbank
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Der Versuch, die Übernahme der Commerzbank durch Unicredit zu verhindern, ist wohl gescheitert. Nun versucht die Bundesregierung, aus einer drohenden Niederlage das Beste zu machen.
Von Claus Hulverscheidt und Meike Schreiber, Berlin, Frankfurt
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