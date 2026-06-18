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CommerzbankDie Chefin will kämpfen – aber auf die seriöse Art

Lesezeit: 2 Min.

Bettina Orlopp , 56, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank.
Bettina Orlopp , 56, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Bettina Orlopp verteidigt das Kreditinstitut seit fast zwei Jahren gegen die Übernahmepläne der Unicredit aus Mailand. Ihr Widersacher ist jemand, der gerne eine Eskalation an die andere reiht.

Von Meike Schreiber

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Anfang der Woche löste eine Stellungnahme von Unicredit-Chef Andrea Orcel in Frankfurt wieder Unruhe aus. Er drohte der Führung der Commerzbank indirekt damit, sie rauszuschmeißen – und die Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat gleich mit. Es war die nächste Eskalation in einem an Eskalationen nicht armen Übernahmekampf, der seit fast zwei Jahren tobt, seit die italienische Großbank begonnen hat, sich bei der zweitgrößten deutschen Privatbank einzukaufen.

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Die Unicredit will die Commerzbank übernehmen. Vorstand und Belegschaft der zweitgrößten deutschen Privatbank stemmen sich dagegen. Es ist die wohl spektakulärste Übernahmeschlacht in Europa – und längst ein Machtkampf von nationaler Bedeutung.

Von Claus Hulverscheidt und Meike Schreiber

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